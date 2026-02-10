シソンヌ、CM出演俳優がファンでイベントMC抜てき「芸能界過ぎません？」
お笑いコンビ・シソンヌ（じろう、長谷川忍）、俳優の河合優実が10日、都内で行われた「サントリー生ビール」新CM発表会に登場した。シソンヌが同イベントMCを務めることになった理由に、自身らも驚きを明かした。
【写真】大ファンのシソンヌに会えてびっくり!?両手で口を抑える河合優実
河合は、16日から全国で順次放送する「サントリー生ビール」新CM『沁みわたる青』篇に出演。中味・パッケージをリニューアルした同商品の新メッセンジャーを務める。
この日、CMに出演していないにも関わらずイベントに呼ばれたシソンヌだが、実は河合がシソンヌの大ファンということでMCに抜てきされたそうで、「そんなことで呼ばれるんですか？」とじろう。長谷川も「芸能界過ぎません？」と驚いていた。
直接、河合にシソンヌが本当に好きか聞いてみると、「本当です」とにっこり。「私が好きだから声をかけてくださったのかなと思ってうれしいです！」と喜んでいた。じろうとは、コントを一緒にした経験もあり、河合が「師匠！」と呼ぶ場面もあった。
イベントには、新CMソング「上を向いて歩こう」の歌唱を担当した歌手の斉藤和義も登場した。
