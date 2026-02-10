2月22日ねこの日!今年もファミマで｢ファミリ～にゃ～ト大作戦!｣が開催中

2月22日ねこの日に合わせた｢ファミリ～にゃ～ト大作戦!｣が、2026年2月10日(火)から開催中です。毎年恒例の｢mofusand｣デザインのとってもかわいい商品、食べたことのあるお菓子とのコラボ、肉球やしっぽの形などねこの魅力がつまった商品が楽しめます。対象商品を2個同時に買うとオリジナルアクリルチャームがもらえるキャンペーンも開催中なので、紹介していきます。

ファミリ～にゃ～ト大作戦!

｢ファミリ～にゃ～ト大作戦!｣では、ねこモチーフのデザート･パン･お菓子や日用品などのオリジナル商品が全部で17種類を発売中です。今回はこの中から13商品を実際に食べてみました。

まずは、｢mofusand｣監修の商品の中からおすすめを紹介します。

｢mofusand わっふれーむ｣250円(税込)は、カスタード味のクリームが入ったもちもち食感のワッフルです。もちもち食感がお気に入りです。

中にはオリジナルシールが入っています。シールもとってもかわいいですね。

｢にゃんこのクッキー キャニャメルミルク味｣145円(税込)は、にゃんこの顔型クッキーです。商品名にもねこらしさがあって、面白いですね。

｢肉球すいーとぽてと｣198円(税込)は、肉球型なのが魅力的です。お芋の甘さが、食後のデザートにぴったりです。

ねこのかわいらしさがあふれています。

パンでは、｢しっぽみたいなキャラメルクリームサンド｣178円(税込)が発売中です。ミルク風味の生地とキャラメル風味の生地で、ねこのしっぽのような見た目がかわいい!中のキャラメルクリームもちょうどいい甘さです。

｢mofusand｣監修の商品は、これだけではありません。

｢肉球タルト(いちご＆チョコ)｣248円(税込)は、にゃんこの肉球をいちごムースで型どったタルトです。タルト台の中には、なめらかなチョコカスタードを入っているので味のアクセントに。

｢肉球印のもち入りどら焼き こしあん｣211円(税込)は、肉球の刻印がかわいいどら焼きです。中には、北海道産小豆を使用したこしあんがおいしい!

｢ふたごのねこまんじゅう きゃにゃめるあん｣195円(税込)は、2種類のにゃんこのかわいい顔をかたどったおまんじゅうが入っています。 キャラメル味の餡が甘くておいしい!

コラボスイーツはまだあります

｢猫専門イラストレーターCoony(クーニー)｣さん監修の商品の中から、｢にゃんともおいしい クロネコテリーヌショコラ｣248円(税込)を紹介します。

ショコラテリーヌは、とっても濃厚な味わいです。

｢クロネコのオムレット｣298円(税込)は、ヤマト運輸とのコラボレーション商品です。ココアクランチ入りのクリームのシャリっと感がお気に入りポイントです。クロネコ&シロネコの紙ピックとクロネコをイメージしたネコ型のビスケットのトッピングがすてきです。

有名ブランド菓子との“初コラボ”商品

お菓子では、有名ブランド菓子との“初コラボ”商品が発売中です。

｢ハッピーニャーン｣186円(税込)は、コーンポタージュ味のハッピーターンです。 ハート型なのもかわいいポイントです。パッケージはつながるデザインなので、何度も買いたくなりますね。

｢ラムねこハイチュウ｣257円(税込)は、ラムネのしゅわぁ～と感が味わえるハイチュウです。｢ニャン者めし鋼 ピーチ味｣183円(税込)は、にゃんこ型と肉球型のピーチ味のグミが入っています。

｢午後の紅茶 おいしい無糖｣170円(税込)は、香り豊かでおいしい無糖のアイスティーです。すっきりとしていて飲みやすいです。

オリジナルアクリルチャームが1個もらえるキャンペーン

キャンペーン期間の2026年2月10日(火)AM10:00～2月23日(月)まで、対象のアイスを2個同時に買うと｢mofusand｣オリジナルアクリルチャームが1個もらえるキャンペーンか開催中です。景品は無くなり次第終了なので、早めにゲットしてみてくださいね。

いかがでしたか。商品によってはパッケージデザインも複数種類あるので、お気に入りのデザインを選ぶ楽しさもあります。また、昨年も大反響だった余ったペットフードを回収し保護猫の食事支援につなげる｢ペットフードドライブ｣も開催されるそうです。

実施店舗数は昨年よりも2倍に拡大しているので、気になった方は公式サイトを確認してくださいね。

取材協力/ファミリーマート