三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。

去年11月、天皇皇后両陛下ご臨席の下「全国豊かな海づくり大会」が行われた南伊勢町。

今年の南伊勢町チームは、全員の力で一本のタスキを最後までつなぐと意気込んでいます。

8区にエントリーしている小山実優選手は「（去年は）インフルエンザにかかって出られなかった。今年は体調管理も特に頑張って、当日はアドレナリンで頑張りたい」と、去年走れなかった悔しさを胸に今年はリベンジを誓います。

2回目の出場、5区の柴原永渡選手は名門・四日市中央工業高校のサッカー部出身。2年生の時には全国ベスト8まで勝ち上がりました。

柴原永渡選手は「今年は15分台の記録を目指して一年間練習に取り組んできたので、そこを目標にしてチームがタスキを全員つなげられるように」と、目標を語ります。

チームには実業団出身の選手も！現役時代、NTNで活躍した齋田直輝選手が今年もアンカーを任されています。

齋田選手は「現役を引退して2年になるので体力の落ち込みがどんどん激しくなっているが、それでも現役の選手たちに食らいつく走りを見せられたら。おじちゃん頑張っているぞと見せたい」と気合を入れます。

南伊勢町のマスコットキャラ・たいみーも練習に熱が入ります！

東谷敢斗監督は「今までタスキがつながらなかったことがあるので、1区から10区まで全員で南伊勢町のタスキをつなげることを目標に」と今年の目標を語りました。

みんなで楽しく走り切ります。