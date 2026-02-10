¡ÖÂ©»Ò¤Î6ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¡Ä¡×¸µ¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±ÀÆÆ£¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦À¥¸Í¥µ¥ª¥êà¤´Êó¹ð¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¿§¡¹ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ä¡×¡ÖÀÆÆ£¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤ÈÈ¿¶Á
Â©»Ò¤Î²Ä°¦¤¤¼ê¤â¼Ì¤ê¹þ¤ß¡Ä
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÀÆÆ£¿µÆó¤µ¤ó(43)¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¥¸Í¥µ¥ª¥ê(38)¤¬2¤Ä¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼è¤Ã¤¿»ñ³Ê¤ÈËèÆü¤ÎÂ©»Ò¤Î¤´ÈÓ¡¡Â©»Ò¤Î6ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¡²¿¤«ÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¡¡Â©»Ò¤¬¿²¤Æ¤Ï¶µ²Ê½ñÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¡È¯¹Ú¿©ÉÊ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤ÈÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤È¡¢È¯¹Ú¿©·ò¹¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î»ñ³Ê¤òW¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Î¥Ô¡¼¥¹¤·¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¼ê¤â¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡ÖÂ©»Ò¤¬É÷¼Ù¤ò°ú¤¯¤ÈÁá»º¤À¤«¤é¤«¤Ï¡¡¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¡42ÅÙ¤Î¹âÇ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¡ÇÙ±ê¼êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¡Â¿¡¹¤¢¤Ã¤Æ¡£¤ªÎÁÍý¤Ï¸µ¡¹ÂçÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¡¤â¤¦¾¯¤·ÃÎ¼±¤òÁý¤ä¤·¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡¡¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¯¤Æ¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡©¤Ê¤Î¤«¡¡Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¡µîÇ¯¤Î6·î¤«¤é°ìÅÙ¤âÉ÷¼Ù¤â°ú¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¡·ò¹¯¤Ç²á¤´¤»¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ÎÆùµÍ¤á¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤Ã¤³¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¤ÏÅØÎÏ¤Î¿Í¤À¡Á¡×¡ÖÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·Âç»ö¡×¡Ö¤¼¤Ò¡¢¿§¡¹¤·¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¤´Ö¤¬¤¤¤í¤¤¤í¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÆÆ£¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡À¥¸Í¤ÏÀÆÆ£¤È2017Ç¯12·î¤Ë·ëº§¡£19Ç¯11·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£