à¥¥ì¥¥ì¤¯¤Ó¤ì&Ê¢¶Ú¥·¥ç¥Ã¥Èá¸µÎ¹¥µ¥é¥À¥¬¡¼¥ë¥º¡¢¹À¥Ì¤²Ö¤ËÈ¿¶Á¡Ö¸«»ö¤ÊÊ¢¶Ú¡×¡ÖÂÎ´´½÷²¦¤òÂ×´§¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡ÖÁ°¤è¤ê¤âÂÎ´´¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¹À¥Ì¤²Ö¤¬ÃÃ¤¨¤¿Ê¢¶Ú¤¢¤é¤ï¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¡¢¥Ô¥¿¥Ô¥¿¤Î¥¦¥§¥¢¤Ç¥·¥ã¥Ä¤ò¤á¤¯¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¤¯¤Ó¤ì¤È³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤òÈäÏª¤·¡ÖÁ°¤è¤ê¤âÂÎ´´¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤È¡¢¸ÆµÛ¤â¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤«¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤â³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¢¨¤ªÊ¢¤Ë¥Á¥«¥é¤¤¤ì¤Æ¤ëw¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¸«»ö¤ÊÊ¢¶Ú¤Ç¤¹¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤Ç¤¹¤´¤¯åºÎï¡×¡Ö¹À¥¤µ¤ó¤Î¡ØÈþ¡Ù¤ÏÆâÂ¦¤«¤é¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂÎ´´½÷²¦¤òÂ×´§¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¹ü³Ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹À¥¤Ï2011Ç¯¤Ë¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤Ë½¢Ç¤¡£15Ç¯¤«¤é8Ç¯´Ö¡¢¡ÖÄ«¤À!À¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×(Ä«ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÇÎ¹¥µ¥é¥À¥¬¡¼¥ë¥º¤òÌ³¤á¤¿¡£