ヘルメット不要＆車検なしの「ビベルトライク」とは！

株式会社バブルは2026年2月5日、同社が展開する電動トライク「ビベルトライク」シリーズの累計販売台数が、2023年の販売開始以来、300台を突破したことを発表しました。

受注および出荷実績を含むこの数字は、屋根付き三輪構造という独自のスタイルが、日常の足からビジネス用途まで幅広く支持されている証と言えるでしょう。

ビベルトライク最大の魅力は、東南アジアの「トゥクトゥク」を思わせる親しみやすい外観に、最新の電動（EV）技術を融合させた点に集約されます。

このビベルトライクは普通自動車免許で公道走行が可能なほか、ヘルメット無しで走行することができます。また、車検や車庫証明も必要ありません。

車体サイズは全長2250mm×全幅1020mm×全高1620-1650mmと、軽自動車よりはるかにコンパクトで狭い路地もお手のもの。その小さなボディに大人2名が座れる後部ベンチシートを効率よく配置し、最大3人までの乗車を実現しています。

設計も非常にユニークで、フロントガラスと屋根を備えつつ、あえてドアを設けないオープン構造により、風を感じる爽快なドライブを可能にしました。

雨の日には付属のサイドカバーを装着すれば濡れる心配もなく、天候に左右されない実用性を兼ね備えている点も見逃せません。

走行性能については、三輪構造ならではの安定感に加え、剛性の高いボディとディスクブレーキの採用によって、カーブや悪路でも安心感のある走りを披露します。

パワートレインは電気モーターとバッテリーの組み合わせにより、最高速度は時速50kmをマーク。バッテリーはコスト重視の「鉛」と高性能な「リチウムイオン」の2種から選択可能で、後者を選べば最大120kmもの航続距離を確保できます。

家計に優しい圧倒的な経済性も大きな武器です。家庭用の100Vコンセントで手軽に充電が行えるうえ、100km走行あたりの電気代は約150円と、ガソリン車と比較しても驚くほど安価な移動手段となります。

価格（消費税込）は63万円から84万円に設定。このほか、丸目デザインが愛らしい「ビベルトライクCOCO」や、積載重視の「ビベルトラック」など、用途に合わせた多彩なラインナップが用意されています。

こうした利便性は、通院や買い物を目的とする高齢者層のみならず、その家族からも「親に勧めたい安心な乗り物」として厚い信頼を寄せられています。

近年では法人による業務用途での導入も急増しており、直近半年間の成約件数は前年同期比200％を超えるほどの勢いです。

地域に根ざしたサポート体制が浸透したことで利用者による口コミ紹介も増えており、次世代のパーソナルモビリティとして、今後さらなる普及が進んでいきそうです。