ハーマンインターナショナルは、オーディオブランド「JBL」よりフラッグシップモデル『JBL 4369』を2026年春に発売することを発表した。

本製品はJBLの開発拠点「Acoustic Center of Excellence」で設計・開発された、スタジオモニターシリーズの最新フラッグシップモデルだ。

新開発の15インチ（380mm）径ウーファー「2219Nd-1」と、3インチ（76mm）径D2コンプレッション・ドライバー、さらにJBL特許技術であるSonoglass製HDIホーンを組み合わせた2ウェイ構成となっている。

キャビネットには25mm厚MDFとサブバッフルを組み合わせた高剛性構造を採用し、IsoAcousticsアイソレーションフィートを搭載することで、床面からの反射を低減し、よりクリアで正確な音場を実現する。

発売日は現状では未定だが、2月14日、15日の2日間、名古屋コンベンションホールで開催される「AUDIO FESTA in NAGOYA 2026」に出展し、デモンストレーションを行う。

