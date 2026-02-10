欧州より稼げる結果に LIV選手が初の世界ランクポイントを獲得…開幕戦V選手は何pt手にした？
LIVゴルフは2026年シーズンの開幕戦「LIVゴルフ・アット・リヤド大会」を7日までサウジアラビアで開催していた。その大会をトータル24アンダーで制したのは、これがデビュー戦のエルビス・スマイリー（オーストラリア）だった。
【写真】松山英樹がLIV離脱のケプカを歓迎
この大会はツアーとして初めて世界ランキングポイントを獲得する試合にもなった。2月3日、OWGR（公式世界ゴルフランキング）はLIVゴルフに今年から世界ランキングポイントを付与することを発表。それが8日付けのランキングから反映された。リヤド大会で勝利した23歳のスマイリーは22.9869ptを獲得。順位も134位から77位へと大幅にアップしトップ100入りも果たした。また同大会で2位だったジョン・ラーム（スペイン）は13.3324ptを得て、97位から67位に浮上している。なおLIV選手がポイントを得るのは個人戦で出場選手57名中上位10位タイまで、とも規定される。同週に開催された米国男子ツアーの「WMフェニックス・オープン」で勝利したクリストファー・ゴッタラップ（米国）は58.0923ptを得て前週の16位から5位まで躍進。やはり米国男子ツアーの方がポイントを得られるが、一方でDPワールド（欧州男子）ツアーの「カタール・マスターズ」を制した元LIV選手のパトリック・リード（米国）が得たのは20.8318pt。スマイリーを下回っている。今季DPワールドツアーで2勝を挙げるリードは世界ランキング17位につけている。LIV選手では3位に入ったピーター・ユーライン（米国）が199位から154位へ、4位タイだったエイブラハム・アンサー（メキシコ）は616位から449位など、各選手がランキングを上げている。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
