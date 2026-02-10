日米通算200勝投手の田中将大が巨人軍の後輩投手たちと「休日ゴルフ」でリフレッシュ！ ファンも気になるスコアは未公開…
読売ジャイアンツの田中将大が自身のインスタグラムを更新。宮崎キャンプのオフに後輩投手たちと「休日ゴルフ」を楽しんだことを投稿した。
【写真】ティファニーとジャイアンツのコラボキャップ「TG」ロゴがゴルフ場で映える！
カートで自撮りした写真に写るのは後列右から、WBC日本代表メンバーにも選ばれている大勢、山崎伊織、石川達也の3人だ。田中が「今日も楽しかった！」と言う通り、全員がリラックスした表情を浮かべている。この投稿を見たファンは「投手陣の仲の良さ素敵」「休日と言えばゴルフですね」「チーム一丸のシーズンも楽しみ」などとコメント。また「どんな順位だったのか気になる」の声もあった通り、残念ながら投稿ではこの日のスコアには触れられていなかった。田中は2025年からジャイアンツに所属し、9月には日米通算200勝をあげている。東北楽天イーグルス時代の13年には無傷の24連勝、7年間在籍したニューヨーク・ヤンキース時代には通算78勝を挙げている。また09年の第2回WBC、20年の北京五輪では日本代表として金メダルを獲得している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
勝みなみが沖縄で“推し活” 「本気度が伝わってきて胸が熱くなりました」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
畑岡奈紗が歴史的寒波の中での“ほっこり”写真を公開 スポーツ界のレジェンドもズラリ
稲見萌寧が素手でほじほじ！ 雪だるま作りに挑戦「彫刻家になれるね」とファンも大絶賛
【写真】ティファニーとジャイアンツのコラボキャップ「TG」ロゴがゴルフ場で映える！
カートで自撮りした写真に写るのは後列右から、WBC日本代表メンバーにも選ばれている大勢、山崎伊織、石川達也の3人だ。田中が「今日も楽しかった！」と言う通り、全員がリラックスした表情を浮かべている。この投稿を見たファンは「投手陣の仲の良さ素敵」「休日と言えばゴルフですね」「チーム一丸のシーズンも楽しみ」などとコメント。また「どんな順位だったのか気になる」の声もあった通り、残念ながら投稿ではこの日のスコアには触れられていなかった。田中は2025年からジャイアンツに所属し、9月には日米通算200勝をあげている。東北楽天イーグルス時代の13年には無傷の24連勝、7年間在籍したニューヨーク・ヤンキース時代には通算78勝を挙げている。また09年の第2回WBC、20年の北京五輪では日本代表として金メダルを獲得している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
勝みなみが沖縄で“推し活” 「本気度が伝わってきて胸が熱くなりました」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
畑岡奈紗が歴史的寒波の中での“ほっこり”写真を公開 スポーツ界のレジェンドもズラリ
稲見萌寧が素手でほじほじ！ 雪だるま作りに挑戦「彫刻家になれるね」とファンも大絶賛