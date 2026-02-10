鬼頭明里、編み物を始める！作った帽子お披露目でファン驚き「か、可愛い！」「温かそう」
声優の鬼頭明里が9日、自身のXを更新し、趣味で編み物を始めたことを報告。投稿した写真では、自作で作った帽子を披露している。
【写真】センス抜群のデザイン！鬼頭明里が編み物で作った帽子
写真では作った帽子を被り、「編み物はじめました 初めて作った帽子」と説明。作ったベージュの帽子を見ることができる。
これにネット上では「天才です 似合ってる」「か、可愛い！！はじめてと思えない素晴らしい出来」「マフラーとか作ったことあるけど、この出来は初めてのクオリティではない うますぎる」「うま！器用すぎる〜！」「スゴい上手…やっぱりあかりんは器用だなぁ 白い帽子、とっても温かそうですね 白×茶の組合せコーデもとっても似合ってますよ！」「あかりんめっちゃオシャレで凄い」などの声が出ている。
鬼頭はアニメ『鬼滅の刃』禰豆子役、『ようこそ実力至上主義の教室へ』堀北鈴音役、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』近江彼方役、『ウマ娘 プリティーダービー』セイウンスカイ役などで知られる人気声優。
