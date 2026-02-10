ポルノグラフィティ、演技のみで出演するレアなMV公開へ 新曲「はみだし御免」で剣道場の“館長”役を演じる
ポルノグラフィティの最新曲「はみだし御免」のミュージックビデオが、きょう10日午後7時に公開となる。
【写真】「SETOUCHI BOYS」など5曲収録 EP『種』ジャケット
「はみだし御免」は、直木賞作家・今村翔吾の小説が原作のテレビアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」オープニングテーマ。ミュージックビデオは、田辺秀伸氏が監督を務めている。ミュージックビデオでは演奏シーンが中心となることが多かったポルノグラフィティだが、今回はメンバーが演技のみで出演するという新しい表現方法で仕上げられている。
舞台は、架空の地下剣道サバイバルの賭け事が裏社会で流行っている世界。頑固で昔気質の道場の館長役を岡野昭仁が、そのライバルジムとして時代を先走る新興道場の館長を新藤晴一が演じる。指導方法や道場が抱える問題、そして性格までも両極端に違うタイプの道場の館長役をメンバーが演じることで、楽曲が持ち合わせている世界観にも新たな色を添えている。アンダーグラウンド感漂うセットも、緻密な背景設定を膨らませる要素となっているので、はみだし者がどのような結末を迎えるのか注目だ。
■田辺秀伸監督 コメント
架空の格闘技を通して、互いの生き様をぶつけ合うメンバー2人を演出しました。
2人の意志は姿形を変えて交差しながらも生き続ける。
ディストピア時代の設定で、生きる人たちの混沌とした熱が混ざり合う世界観の中、楽曲の熱くたぎる熱量を表現しようと思いました。
剣士の熱いバトルはもちろん、初めてとは思えない2人の役に入り切ったお芝居も見所なので何回も見て楽しんでいただけたら幸いです。
【写真】「SETOUCHI BOYS」など5曲収録 EP『種』ジャケット
「はみだし御免」は、直木賞作家・今村翔吾の小説が原作のテレビアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」オープニングテーマ。ミュージックビデオは、田辺秀伸氏が監督を務めている。ミュージックビデオでは演奏シーンが中心となることが多かったポルノグラフィティだが、今回はメンバーが演技のみで出演するという新しい表現方法で仕上げられている。
■田辺秀伸監督 コメント
架空の格闘技を通して、互いの生き様をぶつけ合うメンバー2人を演出しました。
2人の意志は姿形を変えて交差しながらも生き続ける。
ディストピア時代の設定で、生きる人たちの混沌とした熱が混ざり合う世界観の中、楽曲の熱くたぎる熱量を表現しようと思いました。
剣士の熱いバトルはもちろん、初めてとは思えない2人の役に入り切ったお芝居も見所なので何回も見て楽しんでいただけたら幸いです。