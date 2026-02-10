『鬼滅の刃』天使すぎる…ショーパン＆生脚の胡蝶しのぶ ufotable公式絵に衝撃「超ビビった！」「フィギュア化希望」
人気アニメ『鬼滅の刃』バレンタイン＆ホワイトデーイベント2026の実施を記念して、ufotableによる新たなキャラクターイラストが公開された。ショートパンツを履いたパティシエ姿の胡蝶しのぶを見ることができる。
【画像】生脚やばい！ショーパン姿の胡蝶しのぶ 公開された新イラスト
公開されたイラストにネット上では「このままフィギュア化希望説」「こんなお顔のしのぶ様にケーキ運んで貰っちゃったら鼻血ブー間違い無い」「天使すぎる 短パンなの超ビビった！ほんと需要しかない」「うっひょ可愛めずらしく生脚…！」「優勝です」などの声が出ている。
今年のバレンタイン＆ホワイトデーは、昨年の描き下ろしみにきゃらイラストが等身のパティシエへとスケールアップして登場。
新たなイラストと共に贈る今年のバレンタイン＆ホワイトデーイベントは、想いのカタチをイメージした2つの期間でお届け。みにきゃらイラスト、アニマルクッキー達のぬいぐるみに続き、パティシエをテーマにお届けしてきたイラストの物語を引き続き楽しめる。
販売グッズは、ランダムアクリルスタンド、ランダムギフト缶バッジ、ランダムアニマルクッキーバッジ、thank youメッセージシールセット、ギフトBOX風ミニファイル、キルティングトート、ロリポップアクリルスティックが用意されている。
