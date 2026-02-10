杉田かおる　※2012年撮影 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の杉田かおる（61）が8日、自身のインスタグラムを更新。夫との“食欲そそる”食事ショットを披露した。

　杉田は「雪が降ると夫婦でなんか焼肉が食べたくなります」と書き出し、この日、自身の拠点とする神奈川・茅ヶ崎でも珍しく雪が降ったことから、夫婦で焼肉店を訪れたことを明かしている。

　食事の内容についても詳しく触れ、「店長一押しの新メニューの絶品タン下　めちゃくちゃ美味しかったです」と大満足の様子。最後は「シメは、冷麺」とつづった。

　コメント欄には「美味しそう」「夫婦水入らずで焼き肉いいですね」「オシャレなお店」「良いですね」などの声が多数寄せられている。

　杉田は、2013年に会社員男性と結婚。自然豊かな環境での丁寧な暮らしぶりをたびたび発信し、注目を集めている。