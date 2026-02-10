鈴木福、“自信作”の手作りオムライスを披露「めっちゃキレイ!!」「福くんもうシェフじゃん」
俳優の鈴木福（21）が9日、自身のSNSを更新。手作りのオムライスを披露し、フォロワーから称賛の声が相次いでいる。
【写真】「人生でもトップクラスにうまくできた」“自信作”の手作りオムライス披露の鈴木福
投稿では、ケチャップが美しくかかったオムライスを手にした写真や、料理単体のアップショットなどを公開。ふっくらとした卵に包まれた仕上がりが印象的で、完成度の高さがうかがえる。
この日は“2月9日＝ふくの日”にちなんだ投稿となり、インスタグラムでは「ボナペティ 今日は2／9（ふく)の日ですね〜 あんまり肉らしくはないけど、なんか急に作りたくなってオムライス作りました 人生でもトップクラスにうまくできた 食べたい人連絡ください、作りに行きます」とコメント。出来栄えに手応えを感じている様子をつづっている。
コメント欄には、「めっちゃキレイ!!」「お料理上手な男の人ステキ」「福くんもうシェフじゃん」「上手に綺麗にできてますね 食べたい〜」「卵の焼き方 ふっくらした仕上がり 素晴らしい！」「オムライス美味しそう 上手に出来てるね」など、料理の腕前を称える声が多数寄せられている。
【写真】「人生でもトップクラスにうまくできた」“自信作”の手作りオムライス披露の鈴木福
投稿では、ケチャップが美しくかかったオムライスを手にした写真や、料理単体のアップショットなどを公開。ふっくらとした卵に包まれた仕上がりが印象的で、完成度の高さがうかがえる。
この日は“2月9日＝ふくの日”にちなんだ投稿となり、インスタグラムでは「ボナペティ 今日は2／9（ふく)の日ですね〜 あんまり肉らしくはないけど、なんか急に作りたくなってオムライス作りました 人生でもトップクラスにうまくできた 食べたい人連絡ください、作りに行きます」とコメント。出来栄えに手応えを感じている様子をつづっている。
コメント欄には、「めっちゃキレイ!!」「お料理上手な男の人ステキ」「福くんもうシェフじゃん」「上手に綺麗にできてますね 食べたい〜」「卵の焼き方 ふっくらした仕上がり 素晴らしい！」「オムライス美味しそう 上手に出来てるね」など、料理の腕前を称える声が多数寄せられている。