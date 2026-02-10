ミラノ・コルティナオリンピックは９日、各地で競技が行われた。

９日のスノーボード女子ビッグエア決勝で、村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、１７９・００点をマークして金メダルに輝いた。３回の試技のうち高い方から２回の得点の合計で争う種目で、村瀬は１回目と３回目に８９点台の高得点を挙げ、ゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）、ユ・スンウン（韓国）とのハイレベルな争いを制した。他の日本勢は、鈴木萌々（もも）（キララクエストク）が６位、深田茉莉（ヤマゼン）は９位、岩渕麗楽（れいら）（バートン）が１１位だった。

暫定３位で迎えた最終３回目。残る滑走は上位２人で銅メダル以上は確定していた。でも、村瀬は腹をくくった。「『また３位か』なんて思いたくない。絶対やってやる」――。

挑んだのは、「自分が持っている最高難度の技」だ。縦３回転、横４回転の「トリプルコーク１４４０」。力強い着地音が会場に響いた瞬間、「鳥肌が立った」。右手を突き上げた。

祈るように待った得点は１回目と同じ８９点台。涙をぬぐう村瀬を、この種目で３連覇がついえた女王アナ・ガサー（オーストリア）らが抱き寄せ、果敢な挑戦をたたえた。横４回転技を２本そろえる完勝を「信じられない。夢を見てるんじゃないかってくらいうれしい」と喜んだ。

７日に男子ビッグエアで木村葵来（きら）（ムラサキスポーツ）が金メダルを獲得した。現地観戦して胸が熱くなり、表彰式後には金メダルを触らせてもらった。「ヤバい。これ、私も絶対取りたい」。気持ちが奮い立ったという。

昨季の世界選手権を制するなど日本女子のエースとして臨む２度目の五輪だ。「前回は銅だったので、金を取るために３本とも攻められた」と胸を張った村瀬。「銅と景色が全然違った」という表彰台の真ん中に立ち、「成長した４年間だったな」と凜（りん）とした笑顔を浮かべた。（小沢理貴）