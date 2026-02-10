【全校掲載】東京都立高校の一般入試倍率発表…最高倍率は立川高校創造理数科で4.29倍

東京都教育委員会は2月9日現在の東京都立高校の応募状況を発表した。

普通科全体では募集人員2万4304人に対して応募は3万1979人で倍率は1.32。

商業科など専門学科では、募集人員4509人に対して応募は4230人で倍率は0.94だった。

普通科で倍率が高かったのは新宿高校の2.32倍、駒場高校の2.2倍、目黒高校の2.17倍など。

全体で最も倍率が高かったのは、立川高校の創造理数科で34人の募集人員に対して146人が応募し、倍率は4.29倍となっている。

各校の倍率は以下の通り。

●普通科（コース、単位制以外）

区市町村　学校名　募集　応募　倍率
千代田    　日比谷    253    　521    2.06
港    　　　三田    　236    　339    1.44
新宿    　　戸山    　252    　476    1.89
文京    　　竹早    　177    　298    1.68
文京    　　向丘    　220    　350    1.59
文京   　　 文京    　284    　374    1.32
台東   　　上野   　 252   　 490    1.94
墨田    　　日本橋   189    　183    0.97
墨田    　　本所    　189    　270    1.43
江東    　　城東    　252    　421    1.67
江東    　　東    　　189    　299    1.58
江東    　　深川    　185    　258    1.39
品川    　　大崎    　221    　344    1.56
品川    　　小山台    252    　417    1.65
品川    　　八潮    　188   　 128    0.68
目黒   　　 駒場    　220    　485    2.2
目黒    　　目黒    　189    　411    2.17
大田    　　大森    　127   　 62    0.49
大田    　　蒲田    　109    　100    0.92
大田    　　田園調布 188        311    1.65
大田    　　雪谷   　  221    　348    1.57
世田谷   　 桜町    　252    　270    1.07
世田谷    　千歳丘    221    　303    1.37
世田谷    　松原   　 156   　 253    1.62
渋谷    　　青山    　221   　 469    2.12
渋谷    　　広尾    　154   　 281    1.82
中野    　　鷺宮    　220    　433    1.97
中野   　　 武蔵丘    253    　317    1.25
杉並    　　杉並    　253    　362    1.43
杉並    　　豊多摩    252    　411    1.63
杉並   　　 西   　　 252    　375    1.49
豊島    　　豊島   　 252  　  545    2.16
豊島　　　文京　　284　   374    1.32
荒川    　　竹台   　 171    　244    1.43
板橋    　　板橋    　221    　366    1.66
板橋    　　大山    　157    　69     0.44
板橋　　　北園    　253    　434    1.72
板橋　　　高島    　252    　275    1.09
練馬    　　井草    　221    　262    1.19
練馬    　　石神井    252    　419    1.66
練馬    　　田柄    　152    　75      0.49
練馬    　　練馬    　189    　213    1.13
練馬    　　光丘    　185    　127    0.69
足立    　　青井    　164    　69      0.42
足立    　　足立    　220    　302    1.37
足立    　　足立新田 222       232    1.05
足立    　　足立西    156    　151    0.97
足立    　　足立東    138    　114    0.83
足立    　　江北    　252    　419    1.66
足立    　　淵江    　189    　165    0.87
葛飾    　　葛飾野    253    　298    1.18
葛飾    　　南葛飾    171    　215    1.26
江戸川   　江戸川    253    　403    1.59
江戸川    　葛西南    190  　  149    0.78
江戸川    　小岩    　284    　393    1.38
江戸川    　小松川    253  　  279    1.1
江戸川   　 篠崎    　222    　188    0.85
江戸川    　紅葉川    189    　223    1.18
八王子    　片倉    　189    　225    1.19
八王子    八王子北    158    　181    1.15
八王子    八王子東    252    　288    1.14
八王子    　富士森    249    　328    1.32
八王子    　松が谷    188    　266    1.41
立川    　　立川    　220    　333    1.51
武蔵野    武蔵野北    189    　273    1.44
青梅    　　多摩    　163    　52    0.32
府中    　　府中    　252    　424    1.68
府中    　　府中西    235    　264    1.12
府中    　　府中東    253    　332    1.31
昭島    　　昭和    　252    　491    1.95
昭島    　　拝島    　221    　198    0.9
調布    　　神代   　252    　433    1.72
調布    　　調布北    188    　340    1.81
調布    　　調布南    189    　284    1.5
町田    　　小川    　25 　 　277    1.1
町田   　　 成瀬  　  221    　265    1.2
町田    　　野津田    95    　　39    0.41
町田    　　町田    　253    　304    1.2
町田    　　山崎    　166    　61    0.37
小金井    小金井北    189    　322    1.7
小平    　　小平   　 157    　226    1.44
小平    　　小平西    222    　249    1.12
小平    　　小平南    221    　289    1.31
日野    　　日野    　253    　479    1.89
日野    　　日野台    241    　348    1.44
日野    　　南平    　253    　326    1.29
東村山    　東村山    136    　133    0.98
東村山    東村山西    189    　133    0.7
国立    　　国立    　252    　321    1.27
福生    　　福生    　221    　235    1.06
狛江   　　 狛江    　253    　424    1.68
東大和    　東大和    221    　283    1.28
東大和    東大和南    220    　401    1.82
清瀬    　　清瀬    　220   　 255    1.16
東久留米    久留米西    188    156    0.83
武蔵村山    武蔵村山    221    224    1.01
多摩    　　永山    　　246    205    0.83
羽村    　　羽村    　　204    73    0.36
あきる野    秋留台    166    　150    0.9
あきる野    五日市    129    　52    0.4
西東京    　田無   　 252    　280    1.11
西東京    　保谷    　253   　 373    1.47
大島    　　大島    　80   　　 27    0.34
新島    　　新島    　40   　　 9    0.23
神津島    　神津    　40    　　17    0.43
三宅    　　三宅    　40   　　 2    0.05
八丈    　　八丈    　80   　　 29    0.36
小笠原    　小笠原    30   　　 16    0.53

●普通科（コース制）

区市町村　学校名　コース　募集　応募　倍率
江東　　　深川　　外国語　56　　75　　1.34
八王子　　片倉　　造形美術56　　37　　0.66
八王子　　松が谷　外国語　56　　87　　1.55
小平　　　小平　　外国語　56　　86　　1.54

●普通科（単位制）

区市町村　　学校名　募集　応募　倍率
新宿　　　　新宿　　284　658　　2.32
台東　　　　忍岡　　124　126　　1.02
墨田　　　　隅田川　252　298　　1.18
大田　　　　美原　　156　108　　0.69
世田谷　　　深沢　　130　78　　0.60
世田谷　　　芦花　　220　322　　1.46
北　　　　　飛鳥　　170　204　　1.20
板橋　　　板橋有徳　156　139　　0.89
練馬　　　大泉桜　　156　144　　0.92
八王子　　　翔陽　　188　166　　0.88
国分寺　　国分寺　　252　428　　1.70
武蔵村山　　上水　　188　273　　1.45

●普通科（海外帰国生徒対象）

区市町村　　学校名　募集　応募　倍率
港　　　　　三田　　18　　23　1.28
文京　　　　竹早　　13　　25　1.92
日野　　　　日野台　13　　19　1.46
江東　　　　深川　　6　　　0　0.00
練馬　　　　光丘　　6　　　0　0.00
八王子　　　富士森　6　　　0　0.00

●商業に関する学科 

区市町村 学校名　　科名　 募集　応募　倍率
港　　　 芝商業　　ﾋﾞｼﾞﾈｽ　100　 81 　0.81 
江東　　 江東商業　ﾋﾞｼﾞﾈｽ　105　 97　 0.92 
　　　　 第三商業　ﾋﾞｼﾞﾈｽ　105 　114   1.09 
渋谷　　 第一商業　ﾋﾞｼﾞﾈｽ　131　 67 　0.51 
練馬　　 第四商業　ﾋﾞｼﾞﾈｽ　105 　86 　0.82 
葛飾　　 葛飾商業　ﾋﾞｼﾞﾈｽ　126 　99　 0.79 
国立　　 第五商業　ﾋﾞｼﾞﾈｽ　126　 171   1.36

●ビジネスコミュニケーション科

 区市町村　学校名　　募集　応募　倍率
大田　　　大田桜台　105 　87 　0.83
豊島　　　千早　　　126 　132  1.05 

●工業に関する学科（単位制以外）

                                  　　           募集  応募  倍率
文京　工芸　       ﾏｼﾝｸﾗﾌﾄ       25 　36 　1.44 
　　　　　　　   ｱｰﾄｸﾗﾌﾄ       25 　35 　1.40 
　　　　　　　   ｲﾝﾃﾘｱ　　   25 　49 　1.96 
　　　　　　　   ﾃﾞｻﾞｲﾝ　     25 　47 　1.88 
　　　　　　　   ｸﾞﾗﾌｨｯｸｱｰﾂ 25     46   1.84
台東   蔵前工科     機械             41    17   0.41 
                                   電気             21    19   0.90 
                                   建築             21    26   1.24
                                   設備工業    24     9    0.38
江東  墨田工科       機械            21     9    0.43
                                   自動車        21    27    1.29
                                   電気            46    16    0.35
                                   建築            26    13    0.50
世田谷 総合工科  機械・自動車  21  13  0.62 
                                  電気・情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ 21  11  0.52
                                  建築・都市工学   46  18  0.39
中野   中野工科    食品ｻｲｴﾝｽ    84  74  0.88
杉並   杉並工科     IT・環境  111  38  0.34 
荒川   荒川工科 電気     23   12   0.52
                               電子     25   4   0.16
                              情報技術 64  14   0.22
板橋  北豊島工科 都市防災技術 97  40  0.41
練馬    練馬工科 ｷｬﾘｱ技術   105  95  0.90
足立    足立工科 総合技術    95  56  0.59
江戸川  葛西工科 機械        21  17  0.81
                                  電子         21  25  1.19
                                  建築         49  28   0.57
                            ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ    31  19  0.61
府中    府中工科 機械         21  27  1.29
                                電気         43  27  0.63 
                           情報技術     21  28  1.33
                           工業技術     21  19  0.90
町田    町田工科 総合情報    108  54  0.50
福生    多摩工科 機械         42  51  1.21
                                電気         21  17  0.81
                            環境化学     25  10  0.40
                          ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ    21  23  1.10
西東京  田無工科 機械        48  35  0.73
                                   建築       42  33  0.79 
                             都市工学    21  11  0.52 

●工業に関する学科（単位制）

大田　　六郷工科　ものづくり工学　96　73　0.76

●科学技術系

　　　　学校名　　　　科名　　　募集 応募 倍率
江東　　科学技術　　　科学技術　107　75　0.70
小金井　多摩科学技術　科学技術　147　210　1.43

●農業に関する学科

　　　　学校名　科名　　　募集 応募 倍率
世田谷　園芸　　園芸　　　49　44　0.90
　　　　　　　　食品　　　25　24　0.96
　　　　　　　　動物　　　25　55　2.20
杉並　　農芸　　園芸科学　23　29　1.26
　　　　　　　　食品化学　46　40　0.87
　　　　　　　　緑地環境　23　20　0.87
葛飾　　農産　　園芸ﾃﾞｻﾞｲﾝ 42　42　1.00
　　　　　　　　食品 　　　42　52　1.24
府中　　農業　　都市園芸　21　43　2.05
　　　　　　　　食品化学　21　18　0.86
　　　　　　　　緑地計画　21　19　0.90
瑞穂　瑞穂農芸　園芸科学　25　17　0.68
　　　　　　　　畜産科学　25　31　1.24
　　　　　　　　食品　　　25　23　0.92

●水産に関する学科

大島　大島海洋国際　海洋国際　42　61　1.45　　　

●家庭に関する学科

　　　　学校名　　科名　　　　募集 応募 倍率
北　　　赤羽北桜　保育・栄養　98　97　0.99
　　　　　　　　　調理　　　　25　40　1.60
府中　　農業　　　服飾　　　　25　25　1.00
　　　　　　　　　食物　　　　25　36　1.44
瑞穂　　瑞穂農芸　生活ﾃﾞｻﾞｲﾝ　49　26　0.53
台東　　忍岡　　　生活科学　　49　56　1.14

●福祉に関する学科

北　　　赤羽北桜　介護福祉　25　28　1.12
町田　　野津田　　福祉　　　29　8　 0.28

●理数に関する学科

江東　　科学技術　創造理数　37　67　1.81
立川　　立川　　　創造理数　34　146　4.29

●芸術に関する学科

新宿　　総合芸術　音楽　　28　34　1.21
　　　　　　　　　美術　　56　111　1.98
　　　　　　　　舞台表現　28　39　1.39

●体育に関する学科

目黒　　駒場　　保健体育　28　33　1.18
町田　　野津田　体育　　　28　26　0.93

●国際関係に関する学科

目黒　国際　国際　一般生徒　　98　201　2.05
　　　　　　　　　日本人学校　15　15　1.00
　　　　　　　　　外国の学校　25　36　1.44

●併合科

大島　大島　農林・家政　35　10　0.29
三宅　三宅　農業・家政　35　3　0.09
八丈　八丈　園芸・家政　35　3　0.09

●産業科

墨田　　橘　　　　　産業　　　148　81　0.55
八王子　八王子桑志　ﾃﾞｻﾞｲﾝ分野　42　47　1.12
　　　　　　　　　　ｸﾗﾌﾄ分野　　21　28　1.33
　　　　　　　　　　ｼｽﾃﾑ情報分野　21　32　1.52
　　　　　　　　　　ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報分野　42　44　1.05　

●総合学科

中央　　晴海総合　総合　192　412　2.15
大田　　つばさ総合　総合　164　180　1.10
世田谷　世田谷総合　総合　164　186　1.13
杉並　　杉並総合　　総合　150　210　1.40
北　　　王子総合　　総合　164　165　1.01
葛飾　　葛飾総合　　総合　136　139　1.02
青梅　　青梅総合　　総合　164　154　0.94
町田　　町田総合　　総合　164　169　1.03
東久留米　東久留米総合　総合　164　217　1.32
稲城　　若葉総合　　総合　164　122　0.74

●定時制（単位制）

千代田　一橋　普通科1部1学年相当　62 43 0.69
　　　　　　　普通科1部2学年相当以上　6 2 0.33
　　　　　　　普通科2部1学年相当　62 72 1.16
　　　　　　　普通科2部2学年相当以上　6  3  0.50
　　　　　　　普通科3部1学年相当　48 24 0.50
新宿　　新宿山吹　普通科１〜４部１学年相当　100  193 1.93
　　　　　　　　　普通科１〜４部２学年相当以上50 6 0.12
                                        情報科２・４部１学年相当 46  72  1.57
台東          浅草 普通科1部1学年相当 62  55  0.89
　　　　　　  普通科1部２学年相当以上 5  0  0.00
　　　　　　  普通科2部１学年相当 63  70  1.11
　　　　　　  普通科2部２学年相当以上 5  0  0.00
　　　　　　  普通科3部１学年相当 48  11  0.23
　　　　　　  普通科3部２学年相当以上 5  0  0.00
杉並          荻窪 普通科1部１学年相当　67 24  0.36
　　　　　　  普通科1部２学年相当以上 6  0  0.00
　　　　　  　普通科2部１学年相当 67  49  0.73
　　　　  　　普通科2部２学年相当以上 6  1  0.17
　　　  　　　普通科3部１学年相当 48 6  0.13
　　  　　　　普通科3部２学年相当以上 3  0  0.00
八王子　八王子拓真　普通科1部１学年相当 72  103  1.43
　　　　　　　　　　普通科1部２学年相当以上 6  0  0.00
　　　　　　　　　　普通科2部１学年相当 72  81  1.13
　　　　　　　　　　普通科2部２学年相当以上 6  0  0.00
　　　　　　　　　　普通科3部１学年相当 48  19  0.40
　　　　　　　　　　普通科3部２学年相当以上 3  0  0.00
立川　 　砂川　普通科１〜３部１学年相当 130  162  1.25
                                                            ２学年相当以上 15  0  0.00
 

●定時制課程単位制総合学科（チャレンジスクール）
　及び定時制課程単位制普通科（チャレンジ枠）

港　　六本木　総合学科　１学年相当　200　 370　 1.85
　　　　　　　１〜３部　２学年相当以上　15　 2 　0.13
江東　大江戸　総合学科　１学年相当　200　 276　 1.38
　　　　　　　１〜３部　２学年相当以上　15　 0　 0.00
世田谷　世田谷泉　総合学科　１学年相当　170　 205　 1.21
　　　　　　　　　１〜３部２学年相当以上　15　 0　 0.00
中野　稔ヶ丘　総合学科１学年相当　230　 298　 1.30
　　　　　　　１〜３部２学年相当以上　15　 0 　0.00
北　　桐ヶ丘　総合学科１学年相当　170　 171 　1.01
　　　　　　　１〜３部２学年相当以上　15 　1　 0.07
足立　小台橋　総合学科１学年相当　260 　216　 0.83
立川　立川緑　総合学科１学年相当　170 　363　 2.14
　　　　　　　１〜３部２学年相当以上　15 　2　 0.13
八王子　八王子拓真　普通科１学年相当　60　 74　 1.23

●在京外国人生徒等対象入学者選抜（国際高校）
目黒　国際　国際　25　 80　 3.20