

文化放送で放送中の番組『舞台「私立探偵 濱マイク」～いつでもラジオ聴いていきなよ～』（毎週木曜日 午後7時30分～8時00分）では、2月12日（木）に番組初となる生放送および動画生配信をする。

番組パーソナリティは佐藤流司、ゲストに矢部昌暉（DISH//）、上田堪大。

舞台「私立探偵 濱マイク」シリーズ、映画版の舞台化・完結編＜罠＞の上演を記念し、今年1月に放送を開始した当番組は、同舞台で主人公・濱マイク役を務める佐藤流司が自身初となるラジオパーソナリティを担当。舞台のキャストをゲストに迎え、作品の世界観を軸にトークを繰り広げる30分番組として放送している。

番組初の生放送となる、2月12日（木）には、同作品で共演する矢部昌暉（DISH//）、上田堪大がゲスト出演し、2月28日からの東京公演を目前に控えたキャスト陣の様子、舞台の最新情報などを伝える。

加えて、番組初となる動画生配信も決定。同日は同局のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR（クローバー）」で、会員向けに、ラジオ生放送の模様を動画で生配信。会員向けプランである、放送終了後のアフタートークも、同日は生配信で届ける。

今月の東京公演を皮切りに、来月は大阪・愛知での上演も控え、一層の盛り上がりを見せる本舞台。

舞台、ラジオ、配信と、様々なメディアで展開を広がる「私立探偵 濱マイク」の世界に注目だ。

＜佐藤流司 プロフィール＞

1995年1月17日生まれ、東京都出身。2011年、『仮面ライダーフォーゼ』の佐竹輝彦役で俳優デビュー。2013年、ミュージカル『忍たま乱太郎』で、田村三木ヱ門役として初めて舞台に出演する。以降、ミュージカル『テニスの王子様2ndシーズン』や『NARUTO』、ミュージカル『刀剣乱舞』など「2.5次元ミュージカル」と呼ばれるジャンルの人気舞台作品への出演を重ねる。また、近年は作・演出を手掛ける舞台作品を発表するなどマルチな活動も行う。

【番組概要】

■番組名：『舞台「私立探偵 濱マイク」～いつでもラジオ聴いていきなよ～』

（地上波 毎週木曜日 午後7時30分～8時00分）

■配信日時：2月12日（木） 午後7時30分～8時00分 ※有料会員向け動画生配信

■配信媒体：文化放送オリジナル配信プラットフォーム「QloveR」

番組ページ：https://qlover.jp/hamamike

生配信URL：https://qlover.jp/hamamike/live/smeeH8fm6HhWGk8aCGMgvDmf

［有料配信］ 月額660円（税込）〔音声アーカイブ配信、音声アフタートーク／早期入会特典など（不定期）〕

■出演：佐藤流司（濱マイク役） / ゲスト： 矢部昌暉（DISH//）、上田堪大 ※2月12日（木）放送回

■舞台公式サイト： https://hamamike-stage.com/

■舞台公式アカウントX： @hamamike_stage ※舞台公式アカウントにて番組情報も発信