【Amazonセール】まとめ買いに！ レッドブル エナジードリンク（355ml 24本 2ケース）などがお買い得
【「レッドブル エナジードリンク 355ml 24本 2ケース 合計48本」ほか】 セール中
Amazonにて、エナジードリンク「レッドブル」が割引価格で販売されている。
今回セールの対象となっているのは、「レッドブル エナジードリンク 355ml 24本 2ケース 合計48本」、「レッドブル エナジードリンク 473ml 12本 2ケース 合計24本」、「レッドブル エナジードリンク シュガーフリー 355ml 24本」。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
レッドブル エナジードリンク 355ml 24本 2ケース 合計48本
過去価格：10,980円
セール価格：8,982円
割引率：18％
レッドブル エナジードリンク 473ml 12本 2ケース 合計24本
過去価格：7,980円
セール価格：6,282円
割引率：21％
レッドブル エナジードリンク シュガーフリー 355ml 24本
参考価格：6,192円
セール価格：5,530円
割引率：11％
※過去価格や参考価格、セール価格、割引率は執筆時点のものです。