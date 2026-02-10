ぜひ活用したい！子供の頭をよくする方法とは？【脳の話】

子どもの能力はどこまで計れるのか？

集中することで前頭葉の集中回路を鍛える

イギリスのチャールズ・スピアマン（１８６３～１９４５年）という心理学者は、人間の多くの能力に共通しているｇ因子というものがあり、このｇ因子が高い人はさまざまな分野で学力が高いことを統計的手法によって示しました。つまり、ｇ因子が高い＝地頭あたまがいいといえるでしょう。

そして、その後の脳科学の研究によって、ｇ 因子の高い人は前頭葉の集中力の回路がよく動くことがわかりました。

では、集中力を鍛えるにはどうしたらいいのでしょうか。私は子どもたちには、「勉強するときにはいきなりトップスピードでやれ」といっています。

慣れないうちは辛いかもしれませんが、続けていくうちに、いきなりトップスピードで勉強できるようになっていきます。こうすることで、前頭葉の集中力の回路が鍛えられていくのです。

さらに、「ノイズがあるところで勉強（仕事）する」という方法もおすすめです。林修先生は「いつやるか？今でしょ！」ですが、私の場合は「どこでやるか？居間でしょ！」です。

居間という、雑音の多い場所で集中して何かをすることによって、前頭葉の記憶の回路の働きが強化されます。

実際に「東大合格者は居間で勉強していた人が多かった」という話をお聞きになった方も多いはずです。

脳科学的に見れば、人間の前頭葉はどんな場所でも、瞬間的に集中できるように設計されていますから、集中すべきときはいつでも集中できるよう脳にクセづけするのです。このような訓練を続けることで、地頭も育つかもしれません。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脳の話』著：茂木健一郎