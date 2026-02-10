『なんでも鑑定団』ベルリン王立製陶所の陶板画→結果に涙？10日放送
10日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）で、ベルリン王立製陶所の陶板画がお宝として登場する。
【写真＆動画】結果に涙！ベルリン王立製陶所の陶板画
依頼人は元ジュエリーデザイナー。2億円相当の宝石を盗まれ多額の借金を背負ったこともあるという。お宝はバブルの頃に50万円で購入したものだが、現在は手元にない。と言うのも17年前に離婚し、元妻が暮らすかつての自宅に置いたままのためだ。
ちなみに自分からは元妻に連絡できないので、スタッフにお宝の引き取りを依頼。17年ぶりに再会したお宝にまさかの結果が。思わず涙？
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】熊谷真実
【出張鑑定】出張鑑定in神奈川県松田町
【出張リポーター】岡田圭右
【出張アシスタント】北川彩
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
村山元春（「マテリアル」取締役）
阿藤芳樹（「阿藤ギャラリー」代表取締役）
増田孝（愛知東邦大学客員教授）
