『葬送のフリーレン』第30話の注目シーンTOP３発表 2位は”南の勇者”で映像公開
ABEMAは10日、アニメ『葬送のフリーレン』第30話（第2期・第2話）「南の勇者」放送時のコメント最多シーンTOP3を発表した。視聴者からのコメントを多く集めたシーンを独自調査した結果となっている。
【動画】南の勇者が登場！『葬送のフリーレン』注目シーンTOP３映像
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3200万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
■『葬送のフリーレン』第30話コメント最多シーンTOP3
第30話「南の勇者」
1位：フリーレンが新たに手にした魔導書の正体「赤リンゴを青リンゴに変える魔法だよ」
2位：“南の勇者”について語るフリーレン
3位：“背中の痒い部分を掻く魔法”を報酬に依頼を受けるフリーレン
