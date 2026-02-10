「KAWAII MONSTER LAND」オープニングセレモニーにFRUITS ZIPPER・真中まな、CANDY TUNE・村川緋杏＆福山梨乃が登場「ここに住みたい！」
東京・原宿の竹下通りの地下にオープンする新感覚の複合エンターテイメント施設「KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -」のオープニングセレモニーが9日に開催された。
【ライブ写真】インパクト大！メンバーが乗って登場したFRUITS ZIPPER気球 ソロショットも
「KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -」は13日にグランドオープン。KAWAIIカルチャーの第一人者であり国内外で活躍するアーティスト・増田セバスチャンが総合プロデュース・クリエイティブディレクションを務める。ショー、音楽、フード、ゲームといった要素をひとつの物語として体験する、60分間の回遊型ライブエンターテイメント体験を提供する施設で、来場者は観客として眺めるのではなく、KAWAIIの物語の世界に足を踏み入れる“見学者”として、原宿発の“KAWAII”のカルチャーを五感で体感する。
オープニングセレモニーには、前施設の「KAWAII MONSTER CAFE HARAJUKU」で“モンスターガール”として活躍し、現在はFRUITS ZIPPERとして活躍する真中まなをはじめ、CANDY TUNEの村川緋杏、福山梨乃がゲストとして登壇した。
真中は、「昔、初めてKAWAII MONSTER CAFEに来た時のようにワクワクしています！人の力ってすごくて、ここにみんなで集まって、その瞬間でしかない思い出をつくってほしい」と笑顔でコメント。
村川は、「超カラフルで視界がハッピー！ここに住みたい。夢の中のような現実が原宿にできたのがうれしい！」と語り、福山も「原宿の新名所ができたと思います！世界からたくさんの人が来てくれたらうれしいです」と、思いを語った。
「KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -」は、かつて原宿で世界中のファンを魅了した「KAWAII MONSTER CAFE」のIPを進化させた、体験価値重視の複合エンターテイメント施設。色彩あふれる地下空間を舞台に、来場者は施設内を回遊しながら、ライブ要素を含むさまざまな体験コンテンツを通じて物語の世界に入り込む。視覚・聴覚・味覚など五感を刺激する体験がシームレスにつながり、見て、触れて、食べて、感じるこれまでにない60分間の体験価値を提供する。
また、施設全体を舞台に、複数の体験コンテンツが一体となって展開される。アイコンキャラクター・モンスターガールたちが登場する体験コンテンツのオープニングを飾るステージのテーマは「復活セレブレーション」。鑑賞するだけではなく、空間全体を使ったストーリーと演出の中で、来場者はモンスターたちの物語の一部として体験に参加する。
施設の中心にはメインキャラクター・チョッピーをモチーフにしたカラフルなスイーツ型モニュメントが登場。入場後すぐに貸切で写真や動画の撮影が楽しめる「ライドパス」オプションも用意されている。
さらに、ここでしか味わえないオリジナルフード＆ドリンクを提供。また、施設内で手に入る「KAWAII COIN」を使用して楽しめるゲームコンテンツや、オリジナルグッズ、フォトスポット「カワイイデコハウス」など、すべてが物語体験の一部として設計されている。
同施設の体験全体を音楽面から支えているのは、「KAWAII MONSTER CAFE」の楽曲制作も担当した音楽プロデューサーのRAM RIDER。各エリアや体験コンテンツをつなぐ音楽は、単なるBGMではなく、KAWAIIをテーマにした物語に寄り添うようにドラマチックに構成され、まるでミュージカルのようにシームレスに展開する。
また、「KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -」の“発掘隊”であるクルーの制服は、世界中にファンを持つ原宿KAWAIIのレジェンドファッションブランド「6%DOKIDOKI」とのコラボレーションにより誕生。原宿やKAWAIIカルチャーを愛するクルーたちがゲストを出迎える。
■増田セバスチャン コメント
KAWAII MONSTER CAFEのクローズから5年。ついにモンスターたちの物語が原宿で再始動します。一見、異世界に迷い込んだと思うかもしれませんが、ファンタジーは現実の扉。この新しく“発掘”されたKAWAII MONSTER LANDで、原宿のスピリッツである“自由なファッションとマインド”、そしてKAWAIIのコアである“自分自身を表現すること”の大切さというメッセージも受け取っていただけるとうれしいです。
