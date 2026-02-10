きょうは次第に雲が広がり、夜は雨や雪の降る所があるでしょう。

【写真を見る】天気下り坂 夜は岐阜県中心に雨や雪の所も あすは朝から広く雨の見込み 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（2/10 昼）

名古屋市内は朝からよく晴れていますが、正午前は薄い雲が広がっています。気温は7.3℃で、きのうより風は穏やかです。

きょうの午後は次第に雲が広がるでしょう。夜は岐阜県を中心に、所々で雨や雪が降る見込みです。洗濯物を干す際は、空模様の変化にお気をつけください。



最高気温は名古屋で11℃、豊橋や岐阜で10℃、高山や津では8℃の予想です（高山は観測機器の点検作業の影響で、前日との気温差が表示されていません）。

あすは朝から広く雨模様

【週間予報】

あす水曜日は、朝から広く雨が降るでしょう。沿岸部を中心に雨脚の強まる所がある見込みです。あさって木曜日から週末にかけては、日ごとに気温が高くなるでしょう。土曜日や日曜日は各地で季節先取りの暖かさになる予想です。



雪の積もっている地域は、引き続きなだれにご注意ください。