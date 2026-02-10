性的人身売買などの罪に問われたエプスタイン元被告との関係が指摘されるイギリスの前駐米大使の任命責任をめぐり、スターマー首相に退陣を求める声が上がっています。

スコットランド労働党 サワール党首

「この混乱は終わらせなければならない。首相は交代すべきだ」

スコットランド労働党のサワール党首は9日、エプスタイン疑惑をめぐってスターマー首相が国内に混乱を招いているとして、退陣を求めました。

イギリスでは8日にも、スターマー首相の首席補佐官がエプスタイン氏と親交があった前駐米大使の任命を進言したとして引責辞任したほか、9日には官邸の広報部長が辞任を発表しています。

こうしたなか、イギリスの警察当局は、チャールズ国王の弟のアンドリュー元王子が、業務で得た機密情報をエプスタイン氏に漏洩していた可能性があるとして調査を始めたことを明らかにしました。

アンドリュー氏は、貿易特使として訪問したベトナムやシンガポールなどに関する報告書をエプスタイン氏にメールで転送していた疑いなどが持たれています。

2人の関係をめぐり、チャールズ国王の公務の際には。

「アンドリューとエプスタインのことをいつから知っていたんだ！」

市民が野次を浴びせる場面もありました。

イギリス王室は捜査協力を求められれば、全面的に応じる用意があるとしています。