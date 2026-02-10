±Ç²è¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤Î¡È±Ç²è°¦¡É¤ÈÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¡¡¡Øº£Æü¤«¤é¤Ü¤¯¤¬Â¼¤Î±Ç²è´Û¡Ù4·î17Æü¸ø³«
¡¡¥Ú¥ëー¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¼¤Ç½é¤á¤Æ±Ç²è¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡ØWillaq Pirqa, el cine de mi pueblo¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¡¢¡Øº£Æü¤«¤é¤Ü¤¯¤¬Â¼¤Î±Ç²è´Û¡Ù¤ÎË®Âê¤Ç4·î17Æü¤è¤ê¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¤Û¤«¤ÇÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥µ¥ë¡¦¥¬¥ê¥ó¥É´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÊÔ2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÆîÊÆ¥Ú¥ëー¤ÎÍºÂç¤Ê¥¢¥ó¥Ç¥¹»³Ì®¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾®¤µ¤ÊÂ¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢±Ç²è¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¾¯Ç¯¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¥Ïー¥È¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¥¹¥Èー¥êー¡£¥Ú¥ëー¤Î¸øÍÑ¸ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥±¥Á¥å¥¢¸ì¤¬»È¤ï¤ì¡¢¥Ú¥ëー±Ç²è»Ë¾å¡¢¥±¥Á¥å¥¢¸ì±Ç²è¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Ú¥ëー¤Î¶µ°éÀ©ÅÙ¤Î¸½¼Â¡¢¥¢¥ó¥Ç¥¹¹âÃÏÃÏ°è¤Î·Ú»ë¡¢Â¿Ê¸²½¹ñ²È¤Ë¤ª¤±¤ëº¹ÊÌ°Õ¼±¡¢ÆâÀï¤Î½ýÀ×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Æー¥Þ¤ò²¹¤«¤¤Êª¸ì¤ÎÃæ¤ËÉÁ¤½Ð¤·¡¢¡È¥¹¥Ú¥¤¥óÈÇ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥´¥ä¾Þ¤Î¥Ú¥ëーÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ç¥¹¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¼¤Ë½»¤à¾¯Ç¯¥·¥¹¥È¥¥¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢É÷¤¬±¿¤ó¤Ç¤¤¿±Ç²è¤Î¹¹ð¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£Æ³¤«¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Àè¤Ï¡¢°ÜÆ°±Ç²è´Û¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡È±Ç²è¡É¤òÃÎ¤Ã¤¿¥·¥¹¥È¥¥¤Ï¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¤½¤ÎÊª¸ì¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ò¶¤Ë¡¢½µ¤Ë1²ó¡È¸ì¤êÉô¡É¤È¤·¤Æ¡¢´Ñ¤¿±Ç²è¤ÎÆâÍÆ¤òÂ¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¥·¥¹¥È¥¥¡£¤À¤¬¤¢¤ëÆü¡¢°ÜÆ°±Ç²è´Û¤Ï¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Âç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥·¥¹¥È¥¥¤Î±Ç²è°¦¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£ ¤ä¤¬¤ÆÈà¤é¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤ÌÊý¸þ¤ØÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢±Ç¼Ìµ¡¤òÀÑ¤ß¡¢¥é¥¤¥È¤ò¾ÈÌÀÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤¿¼Ö¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ËºÂ¤ê¡¢±Ç²è¤ò³Ú¤·¤à¥·¥¹¥È¥¥¤È±Ç¼Ìµ»»Õ¤Î»Ñ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ö¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥°¡Ù¤ä¡ØËâ¿Í¥É¥é¥¥å¥é¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤â¡£¤µ¤é¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤ä¥¢¥é¥¸¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥·¥¹¥È¥¥¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤¿¥¢ー¥µー²¦¤ä¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤Ê¤É¤ËÊ±¤·¡¢¡È¸ì¤êÉô¡É¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤ë¾¯Ç¯¥·¥¹¥È¥¥¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÊª¸ì¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤ê¶Ã¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë´ÑµÒ¤Î³è¤³è¤¤È¤·¤¿É½¾ð¡¢¡Ø¥Ë¥åー¡¦¥·¥Í¥Þ¡¦¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë±Ç¼Ì¼¼¤ÎÍÍ»Ò¡¢¥¢¥ó¥Ç¥¹¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¡¢°ÜÆ°±Ç²è´Û¤Ë¸þ¤«¤¦°ì¹Ô¤Î»Ñ¤Ê¤É¤ò¼Ì¤·½Ð¤·¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë