¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹¤¬Îø¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¯¡¡¡Ø¼«Á³¤Ï·¯¤Ë²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡3·î21Æü¤è¤ê¥æー¥í¥¹¥Úー¥¹¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹´ÆÆÄºî¡Ø¼«Á³¤Ï·¯¤Ë²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«¡Ù¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ½¹ðÊÔ¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¸µ½÷Í¥¤ÈÏ·»í¿Í¤Î°¦¤ª¤·¤¤Æü¾ï¡¡¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹´ÆÆÄºî¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î°ìÆü¡ÙÍ½¹ðÊÔ¸ø³«
¡¡¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Î¥Ç¥Ó¥åー30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃ½¸¡Ø·î´©¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤«¤é2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î5¥«·î´Ö¡¢¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Î¿·ºî¤òËè·î¸ø³«Ãæ¡£ËÜºî¤Ï¤½¤ÎºÇ½ª¾Ï¡¦Âè5ÃÆ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âè75²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÎø¿Í¤Î²ÈÂ²¤È¤Î¿©»ö¤ÎÀÊ¤Ç¼ºÂÖ¤òÈÈ¤¹ÀÄÇ¯¤Î°ìÆü¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Îø¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤È¤ÎÂÐÌÌ¤È¤¤¤¦¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç·«¤êÊÖ¤·ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿ÉáÊ×Åª¤ÊÂêºà¤À¤¬¡¢Äê¿¦¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤»í¿Í¤ÎÀÄÇ¯¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¿ø¤¨¡¢¼òÀÊ¤Ç¤Î¸À¤¤Áè¤¤¤È¤¤¤¦¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹¤é¤·¤¤Í×ÁÇ¤¬¤«¤±¤¢¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥É¥ó¥Õ¥¡¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÎ¹¿Í¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡Ù¤Ç¥¤¥¶¥Ù¥ë¡¦¥æ¥Úー¥ë±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥Üー¥¤¥Õ¥ì¥ó¥ÉÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Ï¡¦¥½¥ó¥°¥¯¡£ËÜºî¤ÇËþ¤ò»ý¤·¤Æ¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹±Ç²è½é¼ç±é¤ËÂçÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¼«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ò¤ÎÀÊ¤Ç¤Ä¤¤¡È¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÉÀÄÇ¯¤ò¡¢°¥½¥¤È¥æー¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿Ì¼¤ÎÎø¿Í¤ò·Þ¤¨¤ëÎ¾¿ÆÌò¤Ï¡¢¡Ø¤½¤ì¤«¤é¡Ù¡ØWALK UP¡Ù¤Î¥¯¥©¥ó¡¦¥Ø¥Ò¥ç¤È¡Ø¾®Àî¤Î¤Û¤È¤ê¤Ç¡Ù¡ØÎ¹¿Í¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡Ù¤Î¥Á¥ç¡¦¥æ¥Ë¤¬Ã´Åö¡£¼ÂÀ¸³è¤Ç¤âÉ×ÉØ¤Ç¤¢¤ë2¿Í¤Ï¡¢Ì¼¤ÎÎø°¦¤òÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤È¤¤Ë¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò¤¯¤À¤¹Î¾¿Æ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡£
¡¡»í¿Í¤Î¥É¥ó¥Õ¥¡¡Ê¥Ï¡¦¥½¥ó¥°¥¯¡Ë¤Ï¡¢Îø¿Í¥¸¥å¥Ë¤ò²È¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿ºÝ¡¢¸¼´ØÀè¤ÇÈà½÷¤ÎÉã¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¥¸¥å¥Ë¡Ê¥«¥ó¡¦¥½¥¤¡Ë¤Î²ÈÂ²¤È°ìÆü¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£½é¤á¤Ï¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¸¥å¥Ë¤Î²ÈÂ²¤Ë²È¤ä¶á½ê¤ò°ÆÆâ¤µ¤ì²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤ä¤¬¤Æ°ì²È¤¬Â·¤¦Í¼¿©¤ÎÀÊ¤Ç¡¢´«¤á¤é¤ì¤ë¤Þ¤Þ¼ò¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢¶ÛÄ¥¤«¤é¿ì¤¤¤¬²ó¤ê¡¢¼¡Âè¤Ëµ¤¤Þ¤º¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢Îø¿Í¤Î¼Â²È¤òË¬¤ì¤¿ÀÄÇ¯¤¬¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÍ¼¿©¤Þ¤Ç¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿©Âî¤Î°ìËë¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥ó¥Õ¥¡¡Ê¥Ï¡¦¥½¥ó¥°¥¯¡Ë¤È¤½¤ÎÎø¿Í¥¸¥å¥Ë¡Ê¥«¥ó¡¦¥½¥¤¡Ë¡¢¥¸¥å¥Ë¤ÎÎ¾¿Æ¡Ê¥¯¥©¥ó¡¦¥Ø¥Ò¥ç¡¢¥Á¥ç¡¦¥æ¥Ë¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤ë»Ð¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥½¡Ë¤¬¶ÛÄ¥¤Î¿©Âî¤ò°Ï¤ß¡¢¼ò¤ÎÎÌ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¸¥å¥Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¥É¥ó¥Õ¥¡¤ÈÉã¤Î»Ñ¤Ê¤É¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÉô·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¿·ºî¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¥Æー¥Þ¤Ç²áµîºî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃ½¸¡ØÊÌºý¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢º³ºÙ¤ÊÁªÂò¤Î°ã¤¤¤¬¤â¤¿¤é¤¹2ÄÌ¤ê¤Î·ëËö¤òÉÁ¤¯¡ØÀµ¤·¤¤Æü ´Ö°ã¤¨¤¿Æü¡Ù¤ò¾å±Ç¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸¢ÍøÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤¬¡¢ËÜ´ë²è¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌÉü³è¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë