ケガのため欠場のSGAに代わり、ロケッツのアルペレン・シェングンがオールスター選出

2月9日（現地時間8日、日付は以下同）。NBAは、16日にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「NBAオールスターゲーム2026」のロスター変更を発表した。

アメリカ以外の外国籍出身選手たちで構成されるチーム・ワールドで、“SGA”ことシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー／カナダ）がケガにより出場できないため、その代役としてアルペレン・シェングン（ヒューストン・ロケッツ／トルコ）が選ばれた。

23歳のシェングンは、211センチ110キロのセンターで、昨シーズンに続いて2シーズン連続のオールスター入り。キャリア5年目の今シーズンは、ここまで44試合へ出場して平均20.8得点9.4リバウンド6.3アシスト1.4スティール1.0ブロックにフィールドゴール成功率49.6パーセントをマーク。

今シーズンのNBAで、平均20.0得点、9.0リバウンド、6.0アシストをクリアしているのはシェングン、ニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ／セルビア）、ジェイレン・ジョンソン（アトランタ・ホークス）の3選手のみとなっており、彼らはいずれもオールスターに選ばれている。