¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§F&A¡ÙIMAX 3D¾å±Ç¤¬2·î20Æü¤è¤êÉü³è¡¡ÉôÂ²¤äÀ¸Êª¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ì¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤â
¡¡¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î·à¾ì¸ø³«¤¬2·î26Æü¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿IMAX 3DÈÇ¤¬2·î20Æü¤«¤éºÆ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¥¢¥á¥ê¥«¤òµÏ¿Åª´¨ÇÈ¤¬½±¤¦¡¢·à¾ì400´Û¤¬µÙ¶È¡¡½µËöNo.1¤Ï¡ØMERCY¡¿¥Þー¥·ー AIºÛÈ½¡Ù
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Á´À¤³¦ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂè1°Ì¤Î¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¡¢Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÂè3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢¥·¥êー¥ºÂè3ÃÆ¡£Á°2ºî¤ËÂ³¤¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¥·¥êー¥º3ºî¤ÎÁ´¤Æ¤¬¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤Î1¤Ä¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë10²¯¥É¥ëÆÍÇË¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤À¤¬¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬14²¯3900Ëü¥É¥ë¤òÆÍÇË¡Ê¢¨box office mojoÄ´¤Ù¡Ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â2·î8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶½¹Ô¼ýÆþ25²¯±ß¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï136Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¤½¤ó¤ÊËÜºî¤¬¤Ä¤¤¤Ë2·î26Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ·à¾ì¸ø³«¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ËÜºî¤Ç¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÉôÂ²¡¢À¸Êª¤¿¤Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ê¥ô¥£¤¿¤Á¤Ë¤Ï¿¹¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤¤ëÉôÂ²¤ä¡¢³¤ÊÕ¤Ë½»¤ß³¤¤ÎÀ¸Êª¤¿¤Á¤È¶¦À¸¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ëÉôÂ²¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉôÂ²¤¬Â¸ºß¤·¤½¤ì¤¾¤ìÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥³ー¥ë¤Ï¡Ö³ÆÉôÂ²¤ÎÊ¸²½¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°áÁõ¡¢Æ¬¾þ¤ê¡¢Éð´ï¤Þ¤Ç¾ÜºÙ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Êª¸ì¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÀ¸¤ß¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤ËËÜÅö¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤¨´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£ËÜºî¤Ç¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÄ´ÏÂ¤òÊÝ¤Ä¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡È¥¨¥¤¥ï¡É¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¥Ñ¥ó¥É¥é¤òÁþ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢±ê¤òÁà¤ëÆÃ¼ì¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ä¥êー¥Àー¤Î¥ô¥¡¥é¥ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¥¸¥§¥¤¥¯¤¿¤Á¥µ¥êー²È¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡£¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥Ô¥¢¥¹¤ä½ýÀ×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤Ë½ý¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁõ¾þ¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£
¡¡°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¥Ç¥Ü¥é¡¦L¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤â¡Ö¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬Á´¤¯°ã¤¦¡£ÄË¤ß¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤ÉôÂ²¡×¤È¸ì¤ë¡£·àÃæ¤Ç¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¤Ï¡ÈÊ¼¤Ë±ê¤òÅ»¤ï¤»¤ÆÆÍ¿Ê¤µ¤»¤ë¡É¤È¤¤¤¦¹¶·âÅª¤ÊÀïË¡¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¯»È¤¦¶§Ë½¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬¡¢¶õ¤ò¹Ô¤¸ò¤¦Ê¿ÏÂ¤ÊÍ·ËÒÌ±¡¢¥¦¥£¥ó¥É¡¦¥È¥ìー¥Àー¥º¤À¡£Êª¸ì¤ÎËÁÆ¬¤Ç¥¸¥§¥¤¥¯¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹½¸Íî¤òË¬¤ì¡¢¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦ºÝ¤Ë¥¸¥§¥¤¥¯¤¿¤Á¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î°áÁõ¤Ë¤Ï¡¢¡È±À¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁõ¾þÉÊ¡É¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¤ÎÎ¹¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ëÉôÂ²¤ò¤Þ¤µ¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÁõ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÆ»¶ñ¤äÉð´ï¤Ê¤É¤Ï¡¢»£±Æ¤ÎºÝ¤Ë¼ÂÊª¤ò»È¤¦¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤â¡Ö¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¶ù¡¹¤Þ¤ÇÌ¿¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¤³¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÏÁ´¤Æ¡ÖÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤ò°ú¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤À¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¡Ë