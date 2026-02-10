『ばけばけ』（NHK総合）第92話では、錦織（吉沢亮）の表情の変化に注目が集まった。

牛乳屋をやめてから、司之介（岡部たかし）は毎日を楽しく過ごしている。錦織に「校長だけに絶好調」と冗談を言うと、錦織も爆笑。校長就任が決まった錦織は、前途に憂いのない満ち足りた状態だ。明るい気分の中、ヘブンと松野家ではひそかに引っ越しの相談が進んでいた。

熊本に移りたいというヘブンにトキ（髙石あかり）は納得していなかった。タエ（北川景子）と勘右衛門（小日向文世）の前で不満そうな態度を示すほどだ。「松江が大好きだけん」と話すトキにとって、わざわざ松江を離れる理由はないのだ。

回答を保留にしていた司之介とフミ（池脇千鶴）は熊本行きに同意する。司之介が長屋住まいに戻りたくないことも理由になったようだ。ヘブンにとって、熊本に移ることは、松江の冬が寒いというのが表向きの理由だが、どうやらそれだけではなさそうである。

庄田（濱正悟）との会話で、錦織は一人でも多く帝大生を輩出したいと語る。自分のような「みじめな思い」はしてほしくないと話す。松江でこれからも、後進の教育に励みたいという意欲にあふれている。そんなとき、知事の江藤（佐野史郎）から、ショッキングなニュースを知らされることになった。

まず同居している家族、次に親戚、その次に錦織。ヘブンが熊本行きを相談した順番である。錦織は同僚であり、文学の趣味も合う親友だ。錦織は、ヘブンを松江に引きとめたい。そのことがわかっていたから、相談するのを後回しにしたと考えることは可能である。

錦織が反対することをヘブンは予想できたと思うし、わざわざ動揺させてショックを与えることは、親友ならしないはずだ。「マツエ、フユ、サムイ」というシンプルな理由の裏に何かあると考えられないだろうか？

寒さはどうとでもなると錦織は言う。実際、ストーブを入れようという相談をしていたくらいだ。そうなると、他にどうにもならないことがあるのではないか。たとえば、人間関係とか。

ひとつ気になるのは、トキが外出時に顔を隠していること。“ラシャメン”として騒がれたことは一過性の出来事だったが、心の傷はまだ残っているのではないか。たとえ、トキ自身が松江を大好きだと言ったとしても。

錦織もヘブンの真意を測りかねている。一家そろっての熊本行きは成就するだろうか。（文＝石河コウヘイ）