Crystal Lake¡¢³¤³°¥Ä¥¢ー¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤ò¾·¤¤¤ÆÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢ー³«ºÅ¡¡¥²¥¹¥È¤ËVolumes¡¢Flesh Juicer
¡¡Crystal Lake¤¬¡¢³¤³°¥Ä¥¢ー¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤ò¾·¤¤¤ÆÅìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤ò¤Þ¤ï¤ë¥Ä¥¢ー¡ØHYPERSPACE JAPAN TOUR¡Ù¤ò4·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ò¶î¤±½ä¤ëCrystal Lake¤¬¡ÈHYPERSPACE¡á¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¶¦ÌÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¥Ð¥ó¥ÉÆ±»Î¤¬°ú¤¹ç¤¦¿·¤¿¤Ê¶õ´Ö¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Ä¥¢ー¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤µ¤»¤¿¤â¤Î¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤¿·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¥¢¥á¥ê¥« ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¥á¥¿¥ë¥³¥¢¥Ð¥ó¥É Volumes¤È¡¢ÂæÏÑ¤Î¥é¥¦¥É¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É Flesh Juicer¤Î2ÁÈ¤ò·Þ¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüÄø¤Ï4·î1Æü¤ËÅìµþ µÈ¾Í»ûSEATA¡¢2Æü¤Ë°¦ÃÎ ¿·±É¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¢3Æü¤ËÂçºå Yogibo HOLY MOUNTAIN¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß°ìÈÌÈÎÇäÃæ¤À¡£
