「ほっともっと」＆「やよい軒」冬の新作！野菜たっぷり本格あんかけ＆究極の味変が楽しめる豚まぶしを食べてみました！
夕方の買い出しや送り迎えの冷たい風が身に染みる季節。忙しさに追われて冷え切った体には、心までポカポカに解きほぐしてくれるあったか〜いごはんが恋しくなります。
そこで今回は、主婦の強い味方「ほっともっと」と「やよい軒」の新商品発表会へお邪魔して、この時期限定のあったかメニューを試食してきました！
「ほっともっと」からは、ファン待望！毎年大人気の「中華あんかけシリーズ」が今年も登場。さらに「やよい軒」からは、なんと5通りもの食べ方が楽しめるという、お楽しみ感満載な「豚まぶし定食」がお目見えです！
まずは、ほっともっとの冬の名物「中華あんかけシリーズ」から。ラインナップは、定番の「中華あんかけ」とエビやイカが入った「海鮮中華あんかけ」の2種類。それぞれ「ごはん」か「麺」を選べる全4パターンの展開です。その日の食欲や気分に合わせて選べるのが、優柔不断な私にはとってもありがたい！
しかも、あんとごはん（麺）が別々の容器で提供されるんです。食べる直前に、熱々のあんを「とろ〜り」とかける瞬間のワクワク感といったら…！一番美味しい状態で食べられる工夫に、食べる前からテンションが上がります。
・中華あんかけごはん（670円）
さっそくごはんの上にあんを流し込んでみると、まずその具材の多さに圧倒されました！もはや、下のごはんが見えません。豚肉に白菜、玉ねぎ、人参、スナップエンドウ、きくらげ…。ゴロゴロと贅沢に入った野菜は、なんとこれ一食で「1日に必要な野菜の半分」が摂れちゃうのだとか。野菜不足になりがちな毎日、これは本当に助かりますよね。
味の決め手は、オイスターソースや紹興酒、ごま油が香るこだわりの醤油あん。実はこれ、毎年大人気のロングセラー商品なのですが、現状に満足せずにお客さんの声をもとに改良を重ねているそう。今年は新たに「炒め油」を加えて、より香ばしさをアップさせたとのこと。「もとから人気なのに、さらなる高みを目指すなんて…！」と、その職人魂に思わず敬意を表したくなります。
しっかりとしたコクのあるあんで、たっぷり野菜もモリモリ食べられちゃいます。ヘルシーな満足感に包まれながら、気づけばあっという間に完食です。
・海鮮中華あんかけ麺（840円）
ちょっと贅沢したい日におすすめなのが、こちらの「海鮮中華あんかけ」。定番の中華あんかけをベースに、エビとイカがそれぞれ2つずつ入った、海鮮好きにはたまらない一品です。
実際にいただいてみると、シャキシャキの野菜に加えて、エビのぷりぷりとした食感が期待をはるかに超えるおいしさ！ 特に注目なのが、今年から仲間入りしたというイカ。噛むたびに海鮮の旨みがじわ〜っと口いっぱいに広がるんです。通常の中華あんかけも美味しいけれど、海鮮が入ることで味わいにぐっと深みが出て、一口ごとに幸せな気分に…。
この「中華あんかけシリーズ」は、今しか出会えない冬季限定のメニュー。冷え込む毎日に、とろとろ熱々のあんかけが、凍えた体を優しく、芯から温めてくれそうです。
■5通りの食べ方が楽しめる！最後の一口まで飽きさせない「豚まぶし定食」
続いては、お待ちかねのやよい軒！ 素材の良さと食べ方の楽しさを追求した「こだわりの特撰シリーズ」から、2品の「まぶし定食」が登場しました。その名も、「〜三元豚使用〜豚まぶし定食」と「〜骨取りサバ使用〜焼サバと天ぷらのまぶし定食」です。今回は、「豚まぶし定食」を実食しました！
・〜三元豚使用〜豚まぶし定食（1140円）
厳選された三元豚の豚バラ肉は、厚みもしっかりあって、それでいて驚くほど柔らかいんです。一口食べると、豚肉本来のコクのある旨みがじゅわ〜っと広がって、「あぁ、お肉食べてる！」という実感がすごくて、とにかくおいしい〜！
しかもこの定食、なんと5通りもの食べ方が楽しめちゃうんです！ まずは、あえて何もつけずに三元豚そのものの旨みをじっくり堪能。お肉の甘みをしっかり味わったら、次は「追いだれ」を回しかけて、いっそう濃厚なガッツリ系に味変です。
ここでぜひ試してほしいのが、薬味の「ねりからし」。豚肉の甘みにピリッとした刺激が加わって、これがもう驚くほど相性抜群！ 個人的には、この食べ方が一番のお気に入りになりました。
さらに卵黄を落とすと、とろ〜りまろやかな味わいがお肉を優しく包み込んでくれます。
そして最後は、温かいお出汁を注いで「だし茶漬け」でフィニッシュ！ 添えられたたくあんを乗せれば、ポリポリとした食感がいいアクセントになって、お腹いっぱいなはずなのにサラサラ〜っと完食できてしまうから不思議です。一食でこれだけ表情が変わるなんて、なんだかすごく得した気分。かなり満足感の高い「究極の味変メニュー」です。
さらに嬉しいのが、やよい軒ならではの「ごはんおかわり自由」。だし茶漬けにする時に「あ、ごはんが足りない！」となっても大丈夫。最後まで最高のバランスで完食できます。あったか〜いお出汁でほっと温まる〆は、まさに至福の瞬間でした。
「お肉を思う存分食べたい！」という方には、贅沢な「お肉2倍」メニューもありますし、お家でゆっくり楽しめるだし付きのテイクアウトも用意されているそうですよ。
手軽にしっかり野菜が摂れる「中華あんかけ」で自分を労わるもよし、5通りの食べ方を楽しめる「まぶし定食」でワクワクを味わうもよし。実際に食べてみて、どちらも「ぜひ熱々のうちに食べてほしい！」と心から思える、体温がぐっと上がるようなおいしさでした。寒さに負けそうになるこの季節、たまには台所をお休みしてプロの味に身をゆだね、お腹の底からポカポカに温まってみませんか？
取材・文＝宇都宮薫
