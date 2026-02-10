北中米ワールドカップで優勝を目標に掲げる日本代表。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　先日、元フランス代表MFのクロード・マケレレ氏が来日した際、『ワールドサッカーダイジェスト』誌のインタビューに応じた。その中で、日本代表の印象について、こう語っている。

「全員の名前を把握しているわけではないが、日本の選手のプレーはしっかりチェックしている。日本代表の戦い方は本当に素晴らしい。ワールドカップでは毎回のようにベスト16に進出しているし、私が現役の頃から、手強いチームという印象を抱いていた。いまの世代も非常に質が高い。個々のクオリティと組織力を兼ね備えている」

「日本が北中米ワールドカップでベスト８に進み、さらに準決勝、その先へと勝ち上がるサプライズを起こしても不思議ではない。いまのチームは、そんな大きな可能性を秘めている。クオリティに疑いの余地はないよ」

　この発言に、驚きを隠しきれなかったのが、韓国のメディアだ。『スターニュース』は「『日本がワールドカップで優勝してもおかしくない』仏レジェンドのマケレレが衝撃の予言」と見出しを打ち、次のように伝えた。

「フランスサッカーのレジェンドであり、『守備型MFの教科書』と呼ばれるマケレレが北中米ワールドカップで日本代表の大成功の可能性を予想した」
 
　また、『OSEN』も「フランスのレジェンドが大胆発言！日本国内で驚きの称賛」と題した記事を掲載。こう伝えている。

「現役時代、ワールドクラスのMFだったマケレレが日本サッカーを絶賛した。日本を訪問していただけに、ある程度リップサービスであることを勘案しても、北中米ワールドカップ決勝進出という夢のような話まで言及した」

　日本代表への評価の高さに愕然としているようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「まじか」「もうやめて」日本サッカー界にまた悲報…日本代表の一時はレギュラーだった28歳DFが負傷交代でネット悲鳴「戻ってきたばかりなのに」