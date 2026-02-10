「日本がW杯で優勝してもおかしくない」フランス伝説MFの発言に韓国メディアが驚愕！「衝撃の予言」「驚きの称賛」
先日、元フランス代表MFのクロード・マケレレ氏が来日した際、『ワールドサッカーダイジェスト』誌のインタビューに応じた。その中で、日本代表の印象について、こう語っている。
「全員の名前を把握しているわけではないが、日本の選手のプレーはしっかりチェックしている。日本代表の戦い方は本当に素晴らしい。ワールドカップでは毎回のようにベスト16に進出しているし、私が現役の頃から、手強いチームという印象を抱いていた。いまの世代も非常に質が高い。個々のクオリティと組織力を兼ね備えている」
「日本が北中米ワールドカップでベスト８に進み、さらに準決勝、その先へと勝ち上がるサプライズを起こしても不思議ではない。いまのチームは、そんな大きな可能性を秘めている。クオリティに疑いの余地はないよ」
この発言に、驚きを隠しきれなかったのが、韓国のメディアだ。『スターニュース』は「『日本がワールドカップで優勝してもおかしくない』仏レジェンドのマケレレが衝撃の予言」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「フランスサッカーのレジェンドであり、『守備型MFの教科書』と呼ばれるマケレレが北中米ワールドカップで日本代表の大成功の可能性を予想した」
また、『OSEN』も「フランスのレジェンドが大胆発言！日本国内で驚きの称賛」と題した記事を掲載。こう伝えている。
「現役時代、ワールドクラスのMFだったマケレレが日本サッカーを絶賛した。日本を訪問していただけに、ある程度リップサービスであることを勘案しても、北中米ワールドカップ決勝進出という夢のような話まで言及した」
日本代表への評価の高さに愕然としているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
