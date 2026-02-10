横浜FCのGKスウォビィクが全治10〜12週間と診断…“横浜ダービー”で右ハムストリングス肉離れ

横浜FCは10日、GKヤクブ・スウォビィクの負傷について発表した。



スウォビィクは先月25日に行われた横浜F・マリノスとのトレーニングマッチで負傷したとのこと。検査の結果、右ハムストリングス肉離れにより全治10週間から12週間と診断されたようだ。



現在34歳のスウォビィクはポーランド代表招集歴もある実力者で、2019年にベガルタ仙台へ加入しJリーグデビューを果たした。2022年からはFC東京で2年間プレーし、昨年夏にトルコのコンヤスポルから横浜FCへ完全移籍加入。2025明治安田J1リーグでは12試合に出場した。



なお、横浜FCは明治安田J2・J3百年構想リーグ・地域リーグラウンド開幕節でモンテディオ山形に1−2で敗戦。スウォビィクを負傷で欠く中、石井僚がゴールマウスを守った。