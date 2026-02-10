「また日本人がプレミアを去る」鎌田大地がパレス退団？→韓国メディアが即反応で見解「W杯の活躍次第で欧州５大リーグに残れる」
鎌田大地の去就が大きな注目を集めている。
現在29歳の日本代表MFは、2017年にサガン鳥栖からフランクフルトに移籍し、欧州クラブでのキャリアをスタート。その後、シント＝トロイデン、ラツィオでもプレーし、昨季からクリスタル・パレスに所属している。
フランクフルト時代にも師事したオリバー・グラスナー監督の下、世界最高峰のプレミアリーグでも存在感を放っている鎌田だが、今夏限りでパレスを退団する可能性が少なくないという。
英メディア『Sky Sports』が「カマダは夏に契約満了となり、その時に退団すると予想されている。現在、契約延長についての具体的な交渉は行なわれていない。彼は2024年にフリーでパレスと契約。この移籍はグラスナー監督が主導したものだった。夏にオーストリア人指揮官と共に新たな挑戦を求めるだろう」と伝えた。
この報道にサッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版が即反応し、「また日本人がプレミアリーグを去る」と題した記事を掲載。「タケヒロ・トミヤス（冨安健洋）に続き、ダイチ・カマダまで去るかもしれない」と切り出し、次のような見解を示している。
「カマダとパレスの契約が今シーズン限りで満了するなか、再契約の議論はなかった。グラスナー体制下で良好なパフォーマンスを披露しているにもかかわらず、交渉は進んでいない。『Sky Sports』はカマダが今シーズン終了後にパレスを離れると観測した」
『FourFourTwo』は鎌田のキャリアが下降するかもしれないと考えているようだ。ただ、「チャンスはある」と指摘。こう締め括った。
「負傷から復帰後、着実に出場を重ねて感覚を取り戻し、ワールドカップで好プレーを見せれば、可能性は広がる。負傷前のプレー内容が良かっただけに、ワールドカップで鮮烈な印象を残せば、ヨーロッパ５大リーグでキャリアを続ける可能性は十分にある」
２月８日のブライトン戦で、右太もも裏の怪我から約２か月ぶりに復帰した鎌田。兎にも角にも、シーズン終盤戦にかけての活躍を大いに期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
