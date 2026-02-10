ポルノグラフィティのメンバー2人が地下剣道サバイバル物語を演じる！新曲「はみだし御免」MV公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ポルノグラフィティが、新曲「はみだし御免」MVを2月10日19時にプレミア公開。

これまでのMVでは演奏シーンが中心となることが多かったが、今回はメンバーが演技のみでの出演という新しい表現方法での作品となる。

■岡野昭仁は昔気質の道場館長役を、新藤晴一は新興ライバルジムの館長を演じる

「はみだし御免」は、直木賞作家・今村翔吾の大ヒット小説が原作のTVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』オープニングテーマとして配信中の楽曲。

MVの舞台は、架空の地下剣道サバイバルの賭け事が裏社会で流行っている世界。頑固で昔気質の道場の館長役を岡野昭仁が、そのライバルジムとして時代を先走る新興道場の館長を新藤晴一が演じる。

指導方法や道場が抱える問題、そして性格までも両極端に違うタイプの道場の館長役をメンバーが演じることで楽曲の持ち合わせている世界観にもあらたな色を添えている。アンダーグラウンド感漂うセットも、緻密な背景設定を膨らませる要素となっているので、はみだし者の最後がどのような結末を迎えるのか注目だ。

そして、いよいよEP『種』も2月11日に配信リリースされる。

2026.02.11 ON SALE

DIGITAL EP『種』



2026年秋頃リリース予定

ALBUM『果実』

