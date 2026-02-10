　10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1540円高の5万7960円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万7926.07円に対しては33.93円高。出来高は3万9789枚となっている。

　TOPIX先物期近は3869ポイントと前日比84.5ポイント高、現物終値比7.14ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57960　　　　 +1540　　　 39789
日経225mini 　　　　　　 57955　　　　 +1535　　　473669
TOPIX先物 　　　　　　　　3869　　　　 +84.5　　　 44387
JPX日経400先物　　　　　 34965　　　　　+820　　　　3060
グロース指数先物　　　　　 719　　　　　 +16　　　　2572
東証REIT指数先物　　　　　1991　　　　　+2.5　　　　 218

株探ニュース