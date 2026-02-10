日経225先物：10日正午＝1540円高、5万7960円
10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1540円高の5万7960円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万7926.07円に対しては33.93円高。出来高は3万9789枚となっている。
TOPIX先物期近は3869ポイントと前日比84.5ポイント高、現物終値比7.14ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57960 +1540 39789
日経225mini 57955 +1535 473669
TOPIX先物 3869 +84.5 44387
JPX日経400先物 34965 +820 3060
グロース指数先物 719 +16 2572
東証REIT指数先物 1991 +2.5 218
株探ニュース
