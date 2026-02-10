ハークスレイ <7561> [東証Ｓ] が2月10日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比23.9％増の23.6億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の16億円→25億円(前期は20.8億円)に56.3％上方修正し、一転して20.1％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4.8億円→13.8億円(前年同期は10.1億円)に2.9倍増額し、一転して37.1％増益計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比49.6％増の12.4億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.5％→9.5％に大幅改善した。



株探ニュース

