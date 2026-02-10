ヨコオ <6800> [東証Ｐ] が2月10日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.5％減の36.2億円となった。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の36.5億円→46.5億円(前期は39.2億円)に27.4％上方修正し、一転して18.4％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の23.4億円→33.4億円(前年同期は28.6億円)に42.6％増額し、一転して17.0％増益計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の50円→52円(前期は48円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比12.4％減の23.2億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の4.7％→7.5％に改善した。



