プロシップ <3763> [東証Ｐ] が2月10日昼(12:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の27億円→29.1億円(前期は24.3億円)に7.5％上方修正し、増益率が11.3％増→19.7％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の12.5億円→14.5億円(前年同期は18.9億円)に16.3％増額し、減益率が33.6％減→22.8％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の37円→40円(前期は1→2の株式分割前で63円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期の業績について、全体的な案件の大型化、要員一人当たりの高い案件密度という状況を維持継続できたことによる売上高の増加とともに、全社的な品質管理の強化及び付加価値生産性向上の取り組みにより売上原価を抑制できていることから、売上高および各利益につきまして、前回発表した業績予想を上回る見通しであるため、当期業績予想の上方修正を行うこととしました。なお、新リース会計基準対応に関する需要は、今後本格化する見通しです。（注）上記の業績予想数値については、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいております。実際の業績等は、様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。



当社は、持続的成長のための先行投資を推進し、収益力および資本効率の向上を図るとともに、累進配当を継続して実施することで、株主の皆様への積極的な利益還元に取り組む方針であります。今回の業績予想の修正に伴い、2026年３月期の期末配当予想につきましては、普通配当を３円増配の35円とし、これにProPlus 導入5,500社達成の記念配当５円を加えた、１株当たり40円に修正いたします。なお、本件につきましては、2026年６月開催予定の定時株主総会に付議する予定です。

