¤ª¤È¤È¤·¡Ê2024Ç¯¡Ë²¼¾¾»Ô¤Çµ¯¤¤¿¶¯ÅðÃ×½ý»ö·ï¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤Ç»Ø¼¨Ìò¤òÌ³¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÃË¤ËÂÐ¤·¸¡»¡¤Ï¡ÖÈÈ¹Ô¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò15Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯ÅðÃ×½ý¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½»½êÉÔÄê¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃË¡Ê22¡Ë¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èï¹ð¤Ï¤ª¤È¤È¤·¡Ê2024Ç¯¡Ë3·î¡¢Åö»þ17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ê¤É4¿Í¤È¶¦ËÅ¤·¡¢²¼¾¾»Ô¤Î²ñ¼Ò»öÌ³½ê¤Ë¿¯Æþ¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Åìµþ¤äÂçºå¡¢»³¸ý¤Çµ¯¤¤¿4·ï¤Î¶¯Åð¤äÀàÅð»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¡Ê9Æü¡Ë¤ÎÏÀ¹ðµá·º¸øÈ½¤Ç¸¡»¡¤Ï¡¢Èï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø²È¤òÇ³¤ä¤µ¤ì¤ë¤è¡Ù¤Ê¤É¤È¼Â¹ÔÌò¤é¤ò¶¼¤·¡¢ÌµÍý¤ä¤êÈÈ¹Ô¤ò¼Â¹Ô¤µ¤»¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¥Ðー¥ë¤Ç²¥¤ì¡Ù¤È»Ø¼¨¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈÈ¹Ô¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò15Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¡Ö»ö·ï¤Ë¤Ï¾å°Ì¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢Èï¹ð¤Ï»Ø¼¨¤òÃæ·Ñ¤¹¤ëÄøÅÙ¤ÎÌò³ä¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò8Ç¯¤¬ÂÅÅö¤À¤È¼çÄ¥¤··ë¿³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤Ï¡¢º£·î20Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£