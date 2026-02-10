安藤優子、浴室を公開 愛犬の朝風呂ショットに「整理整頓されてて綺麗」「贅沢な空間」の声
【モデルプレス＝2026/02/10】キャスターの安藤優子が2月9日、自身のInstagramを更新。風呂場でお湯につかる愛犬の写真を公開した。
【写真】67歳ベテランキャスター「贅沢な空間」白基調の浴室で愛犬が朝風呂する様子
安藤は「タンちゃんはゆっくり朝風呂ね」と記し、ケア用品などが綺麗に並べられた浴室に置かれた桶の中でお湯につかる愛犬のショットを公開。また、「昨日は選挙速報見ながら､ロールキャベツをコトコト」ともつづり、ロールキャベツを煮ている動画も投稿した。
この投稿に、ファンからは「ご自宅のお風呂ですか？」「整理整頓されてて綺麗」「贅沢な空間」「タオル乗せてるタンちゃん可愛すぎる」「ヘアケア用品気になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
