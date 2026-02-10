寺西拓人、雨宮大晟（提供写真）

【モデルプレス＝2026/02/10】timeleszの寺西拓人が主演を務める「ラーメンD 松平國光 Season2」が、Leminoプレミアムにて3月2日より独占配信される。

◆寺西拓人演じる松平の前に“ライバル”現れる


同作は、夕方のニュース番組を舞台に「ラーメンコーナー」の取材・制作に情熱を傾ける通称・ラーメンディレクターが、チームのメンバーとともに成長していく姿を描く奮闘記。実在のラーメン店も数多く登場し人気を博しているシリーズの第2弾を、Leminoプレミアムにて独占配信する。

新たなシーズンでは、寺西が引き続き務める主演・松平の前に、山口貴也演じるプロデューサー・一条海斗がライバルとして登場。同じく前シーズンから引き続きの登場となる大槻拓也（BUDDiiS）と雨宮大晟（UNiFY）演じるアシスタントディレクターたちと切磋琢磨しながら番組制作に全力投球する。（modelpress編集部）

◆配信概要


■配信日時：2026年3月2日（月）
■配信形態：Leminoプレミアム

