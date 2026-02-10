2児の母・山田花子「イケメン率100％の山田家」息子2人の制服ショット公開「立ち姿がかっこいい」「仲良く登校微笑ましい」の声
【モデルプレス＝2026/02/10】お笑いタレントの山田花子が2月9日、自身のブログを更新。2人の息子の登校前のショットを公開した。
【写真】50歳2児の母芸人「すっかりお兄さんに」イケメン息子2人の制服姿
山田は「登校前の2人」とつづり、制服姿の息子2人のショットを投稿。「ジャケット着てカッコいい」と制服を着ている弟の後ろ姿のショットと高めの身長の兄の後ろ姿のショットに、「仲良く一緒に登校したよ イケメン率100％の山田家です」とコメントしている。
また弟が愛犬を撫でているショットも公開している。
この投稿に「立ち姿がかっこいい」「すっかりお兄さんになりましたね」「仲良く登校微笑ましい」「制服姿素敵」などといった声が寄せられている。
山田は、2010年にトランペット奏者の福島正紀氏と結婚し、2012年6月に長男、2016年5月に次男を出産した。（modelpress編集部）
