セブン新作「もっちり食感のチーズベーグル」“究極のもっちり”＆濃厚チーズとろけ出す蒸し器仕上げ
【モデルプレス＝2026/02/10】セブン-イレブン・ジャパンは、中華まんカテゴリーの新商品として「もっちり食感のチーズベーグル」を、2月17日（火）より全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売する。
【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト
同商品は、レジ横の中華まん蒸し器を応用することで、究極のもっちり食感を実現した新感覚のベーグルだ。ベーグル特有の「パサパサした印象がある」イメージを払拭したいという開発者の想いから誕生した一品であり、コンビニのカウンターフードに新たな選択肢を提示する。
開発にあたり、蒸気で温めることを前提に計算された、小麦粉の配合と製法にこだわった。中華まん蒸し器で仕上げることで、ソフトでありながら力強い弾力を持つ、むぎゅっとした食感が生まれ、常に出来立てのような温かさも堪能できる。
生地の中には、ゴーダ、チェダー、パルメザンの3種類のチーズを贅沢に使用。温かい湯気とともに溢れ出す濃厚なチーズは、くどくない配合に調整されており、もっちりとした生地と塩気のあるチーズの組み合わせは、相性抜群で食べ応えも十分だ。（modelpress編集部）
価格：167円（税込180.36円）
発売日：2月17日（火）〜順次
販売エリア：全国
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト
◆セブンからもっちり食感のベーグル登場
同商品は、レジ横の中華まん蒸し器を応用することで、究極のもっちり食感を実現した新感覚のベーグルだ。ベーグル特有の「パサパサした印象がある」イメージを払拭したいという開発者の想いから誕生した一品であり、コンビニのカウンターフードに新たな選択肢を提示する。
◆蒸し器を活用、むぎゅっと弾力と濃厚チーズ
開発にあたり、蒸気で温めることを前提に計算された、小麦粉の配合と製法にこだわった。中華まん蒸し器で仕上げることで、ソフトでありながら力強い弾力を持つ、むぎゅっとした食感が生まれ、常に出来立てのような温かさも堪能できる。
生地の中には、ゴーダ、チェダー、パルメザンの3種類のチーズを贅沢に使用。温かい湯気とともに溢れ出す濃厚なチーズは、くどくない配合に調整されており、もっちりとした生地と塩気のあるチーズの組み合わせは、相性抜群で食べ応えも十分だ。（modelpress編集部）
■もっちり食感のチーズベーグル
価格：167円（税込180.36円）
発売日：2月17日（火）〜順次
販売エリア：全国
【Not Sponsored 記事】