TWICEモモ、“美背中開放”大胆ドレス姿が話題「大人の色気がすごい」「スタイル良すぎて言葉が出ない」
【モデルプレス＝2026/02/10】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のモモ（MOMO）が2月9日、自身のInstagramを更新。タイトな黒のドレス姿を公開した。
【写真】TWICEメンバー「大人の色気がすごい」背中大胆開放バックスタイル
モモは「MISAMO listening party」とつづり、自身が所属するユニット・MISAMO（ミサモ）のリリースイベントで着用した背中がザックリと開いた黒のドレス姿を投稿。背中からウエストにかけて美しい素肌が見えている黒のタイトドレス姿で、振り向く姿のショットや、両手を腰に添えた正面のショットを披露している。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎて言葉が出ない」「女神」「背中から大人の色気がすごい」「美しすぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
