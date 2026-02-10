年齢を重ねた今こそ似合う！？【40・50代】大人の上品見え♡「ふんわりレイヤー」

トップのボリューム不足や、毛先の重たさが気になりはじめたときに注目したいのが、「レイヤースタイル」。レイヤーの入れ方次第で、動きや立体感が自然に生まれ、作りこみすぎなくてもやわらかな印象に仕上がります。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、軽やかさと品の良さを両立した大人向けの「ふんわりレイヤー」を厳選してご紹介します。

艶と軽さを両立したレイヤーミディ

赤みを抑えたベージュカラーのレイヤーミディ。表面は毛束が揺れるように内へ動かし、ベースはほどよい厚みを残して自然な外ハネに。軽さを出しながらも落ち着いたデザインで、髪の艶感が引き立ちます。ナチュラルに印象を変えたい人にフィットするスタイルです。

ウルフ感控えめのやわらかレイヤー

ラベンダー味を感じるくすみブラウンのロブに、ウルフ要素を加えたレイヤースタイル。トップは丸みのあるシルエットでふんわりさせて、ベースはくびれを作ってからラフに外ハネ。トップがやわらかなラインのため、ウルフ特有のエッジは控えめ。ラフな質感でも上品さが残り、やりすぎ感が出にくい仕上がりです。

ひし形シルエットで立体感をプラスしたレイヤーミディ

ベースはグレージュカラー。ミディアムヘアにレイヤーを入れてくびれを作り、毛先は外ハネで動きを強調しています。全体はほんのりひし形に寄せつつ、縦のラインを強調することで顔まわりもすっきり。トップを中心に仕込んだベージュ系の細めハイライトが、白髪を浮かせずになじませて、ふんわりとした立体感を引き出しています。

ナチュラルな動きが映える、艶やかレイヤーミディ

ほどよくくすんだダークブラウンのミディアムレイヤー。耳ラインからゆるやかに動きをつけ、トップは髪をかき上げたようにふんわりと。レイヤーで重さを分散しているため、巻きすぎなくても立体感が出やすいのが特徴です。艶を活かしたシンプルな仕上がりで、大人らしいこなれ感が漂います。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@altinaprivate_official様、@sakosakosakosako様、@kaito_litze.osaka様のInstagram投稿をご紹介しております。

writer：内山友里