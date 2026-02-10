今すぐ【セリア】に走れーーーッッ！！ 可愛いデザインがたくさん♡「キャラクターシール」

平成レトロブームがきっかけとなり、大人から子どもまで幅広い世代で爆発的な人気を集めているシール帳。シール帳の流行に合わせて、100円ショップ【セリア】でも「キャラクターシール」が注目されているようです。そこで今回は、争奪戦になりそうな可愛いシールを紹介します。

昭和レトロな可愛さにキュン

@gnm.aoさんが「やっとゲットした」とコメントするのは、包装資材を扱う【シモジマ】の「シモジマファンシーペーパーシリーズ」。赤と白を基調とした背景に動物のイラストを描いた「ラッピングシール シモジマファンシー」は、昭和レトロなイラストのタッチが人気を集めそう。

懐かしさに大興奮！ 平成女児にぴったりな2種類のシール

シール帳を作っていた平成女児にとって、懐かしさを感じさせるのが「おはじきシール」と「タイルシール」。おはじきやタイルにイラストが貼り付けられたシールは、当時も流行し、目にしたことがある人も多いはず。そんな懐かしさ満点のシールが、クレヨンしんちゃんのイラストとともに登場。どちらも少しキラッとする仕様なのも、平成女児の心をくすぐります。

全種類制覇したい！ キラキラのホログラムシール

大人気のサンリオキャラクターズ × ホログラムの組み合わせが可愛い「サンリオキャラクターズ キラッとシール」。新商品の第3弾も、@nanaironotobira2さんが「シールブームのためか早々に残り少なくなっていました。」とコメントするほどの人気ぶりのよう。第1弾から第3弾までデザインが6種類ずつあるため、全種類集めるだけでシール帳が充実しそうです。

シール帳作りは可愛いリフィルから

シール帳作りに欠かせないのが、シールを貼るためのリフィル。可愛いシール帳を作るなら、シールを貼る台紙にもこだわるのがおすすめです。シールと同様に注目商品となっている「A5 カスタムノート リフィル シール台紙」は、デザインの違う5枚のシートがセットになった商品で、ピンク・グリーン・ブルーの3色展開です。シールに合わせてリフィルの色を変えると、シールの世界観をより演出できるので、自分らしくシール帳作りを楽しめます。

\110（税込）という安さに、買う手が止まらなくなりそうな【セリア】の「キャラクターシール」。シール帳の流行もあって、多くの店舗でシールコーナーは品薄状態のよう。気になるシールを店頭で見かけたら、迷わず手に取ったほうがいいかも。

