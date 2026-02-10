2月10日付でJFAが発行

日本サッカー協会（JFA）は2月10日、最新の移籍リストを公表した 。

今回のリストには、いずれのクラブとも移籍交渉を行うことが可能な選手として計8名が掲載されている。

リストに名を連ねたのは、昨季ブラウブリッツ秋田に所属していた畑潤基や、松本山雅FCに所属していた馬渡和彰ら。そのほか、都並優太（奈良クラブ）、井出真太郎（栃木SC）、後藤大輝（FC岐阜）、ピーダーセン世穩（ヴァンラーレ八戸）、赤塚ミカエルダモッタ（アスルクラロ沼津）、イ・スンウォン（AC長野パルセイロ）が含まれている。

また、同日付で移籍リストから抹消された選手も発表された。アスルクラロ沼津が最終所属だった渡辺健太は東海1部リーグwyvernへの移籍が決定。SC相模原に所属していた左部開斗は、オーストラリアのヒルズ・ユナイテッドFCへ移籍することが明らかとなった。

JFAが発行する移籍リストは、選手が新たな所属先を探す際の手助けとなるもので、各クラブはリスト掲載選手との交渉が可能となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）