奥菜恵、感無量「こんな日が来るなんて」 ファンも興奮「熱い!!」「ヤバい」
女優の奥菜恵が9日にインスタグラムを更新。有名クリエイターとの2ショットを公開すると、ファンから驚きの声が集まった。
【写真】奥菜恵、人気ゲームシリーズのクリエイターとの2ショット
奥菜が『こんな日が来るなんて』と投稿したのは『ドラゴンクエスト』シリーズの生みの親として知られるゲームデザイナーで作家の堀井雄二氏との2ショット。投稿の中で奥菜は「小学生の頃の私よ、あなたが今ファミコンでやってるドラクエあるでしょ。そのゲームを作った先生に未来で会える日が来るみたいだよ」とつづり「巡り合わせに感謝します」とコメントしている。
奥菜と堀井が笑顔で並ぶ2ショットに、ファンからは「え！すごい！」「熱い!!!大好きな2人」「ヤバい」などの反響が寄せられている。
■奥菜恵（おきな めぐみ）
1979年8月6日生まれ。広島県出身。1992年放送のドラマ『パ★テ★オ』（フジテレビ系）に出演し、芸能界デビュー。以降、ドラマ『天国のKiss』（テレビ朝日系）、映画『呪怨』で主演を務めた。2026年1月には出演作『とれ！』が劇場公開された。プライベートでは、2016年に俳優の木村了と結婚している。
引用：「奥菜恵」インスタグラム（@megumi_okina）
