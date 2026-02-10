元人気JJモデル50歳、イケメン夫と2ショットで結婚記念日を報告
モデルの畑野ひろ子が9日にインスタグラムを更新し、結婚記念日を報告。元プロサッカー選手で夫の鈴木啓太との2ショットを公開した。
【写真】“K-1全盛期”美女勢ぞろい！藤原紀香、畑野ひろ子らが笑顔
畑野が「17回目の結婚記念日」と投稿したのは、2008年に結婚を公表した鈴木との2ショット。写真には、カメラにピースサインを見せながら仲良く寄り添う2人の姿が収められている。投稿の中で畑野は鈴木に「いつもありがとう」と笑顔の絵文字を添えてメッセージを贈っている。
結婚記念日を報告する投稿にファンからは多数の祝福が寄せられ、さらに2ショットにも「いつも仲良し」「本当に素敵なお二人」「理想の夫婦」などの声が相次いでいる。
■畑野ひろ子（はたの ひろこ）
1975年11月23日生まれ。埼玉県出身。17歳でファッション誌『JJ』（光文社）のモデルとしてデビュー。90年代末からタレント、女優としても活躍。総合格闘技番組『SRS』（フジテレビ系）の2代目レギュラーMCを務める。2008年8月、浦和レッズに所属していた鈴木啓太との結婚を公表。2009年と2013年に女児を出産している。
引用：「畑野ひろ子」インスタグラム（@hiroko_hatano_）
【写真】“K-1全盛期”美女勢ぞろい！藤原紀香、畑野ひろ子らが笑顔
畑野が「17回目の結婚記念日」と投稿したのは、2008年に結婚を公表した鈴木との2ショット。写真には、カメラにピースサインを見せながら仲良く寄り添う2人の姿が収められている。投稿の中で畑野は鈴木に「いつもありがとう」と笑顔の絵文字を添えてメッセージを贈っている。
■畑野ひろ子（はたの ひろこ）
1975年11月23日生まれ。埼玉県出身。17歳でファッション誌『JJ』（光文社）のモデルとしてデビュー。90年代末からタレント、女優としても活躍。総合格闘技番組『SRS』（フジテレビ系）の2代目レギュラーMCを務める。2008年8月、浦和レッズに所属していた鈴木啓太との結婚を公表。2009年と2013年に女児を出産している。
引用：「畑野ひろ子」インスタグラム（@hiroko_hatano_）